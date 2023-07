Una nueva respuesta positiva tuvo una inquietud presentada en la Junta Departamental de Colonia por el edil Gabriel Gabbiani (Partido Colorado – Ciudadanos).

En este caso se trata de la referida a la reparación de “veredas en mal estado” que “son una constante en todo el departamento”, según había señalado el edil en la sesión del pasado 6 de marzo.

Gabbiani recordaba entonces que “si bien la Ordenanza de Edificación (2015) establece la obligación de construir y conservar en buen estado veredas a los propietarios de predios baldíos o edificados con frente a la vía pública en zonas urbanas y urbanas no consolidadas cuya calzada posea cordón y cuneta (cualquiera sea el pavimento de la misma), lo cierto es que no pocas veces las empresas públicas, en aras de realizar mejoras, rompen las mismas y en algunas ocasiones la calidad del arreglo no se acerca al buen estado que deberían tener”.

“Particularmente, nos preocupa el mal estado de las veredas de muchas oficinas públicas, en particular aquellas a las que concurren especialmente personas mayores, que perfectamente podrían estar en condiciones adecuadas si las mismas cumplieran con la ordenanza vigente. Por lo expuesto, requerimos a la propia Intendencia y oficinas administrativas, y a los Municipios, den cumplimiento a la mencionada ordenanza, y se transmita esta solicitud a las oficinas de Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del departamento de Colonia”, señalaba el edil.

La primera oficina pública en recoger el guante fue el Banco de Previsión Social (BPS), que en virtud del pedido realizado por el edil Gabbiani realizó un relevamiento de todas sus oficinas departamentales. El mismo, firmado por la arquitecta Verónica Olivera, divide las mismas en tres estados:

1. Inmuebles en los que no se requiere intervención: Carmelo, Nueva Palmira y Tarariras. Las veredas de estos locales se encuentran en buen estado.

2. Inmuebles que requieren intervención parcial: Juan Lacaze, Colonia Miguelete, Nueva Helvecia y Rosario. “Estas intervenciones parciales tienen un alcance acotado, ya que el estado es regular y es necesario que se sustituyan las baldosas flojas o las faltantes de algún o algunos sectores, partes de cordón y cordonetas de árboles”, dice el informe.

3. Inmuebles que requieren intervención total: Colonia del Sacramento, Colonia Valdense y Ombúes de Lavalle. “Las intervenciones en estos inmuebles alcanzan de modo integral. Se requiere realizar a nuevo la totalidad de la vereda. Se procederá a gestionar la ejecución de los trabajos”, señala el texto.

El informe fue avalado por la Gerencia de Arquitectura, y complementado por la Gerencia de Administración, que informó que “el llamado para la contratación de la ejecución de los trabajos de reparación o sustitución del pavimento de veredas que requieren intervención se está tramitando con el Nº 2023-28-CR-05895, estimándose que “los trabajos culminarán a fines de setiembre de 2023”.

Que los demás imiten al BPS

Informado de la cesión del organismo previsional, Gabbiani se mostró “sumamente complacido de la rápida respuesta, ya que la burocracia muchas veces hace lo suyo y los tiempos de las dependencias estatales no son los tiempos de la gente, que muchas veces necesita las cosas de una manera rápida y expeditiva. Este es apenas un pasito que, como batllistas, damos en procura de ayudar a los ciudadanos, porque esa es nuestra tarea”.

“Mucho nos alegramos de esta decisión del BPS de ser ejecutivo, y esperamos que esas mismas resolución y rapidez sean imitadas por las demás reparticiones públicas, por UTE, OSE, ANTEL, seccionales policiales, escuelas, liceos, escuelas técnicas y, por encima de todo, por la propia Intendencia y los municipios de Colonia”, finalizó Gabbiani.