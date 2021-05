El exdiputado Martín Lema asume este lunes el cargo de nuevo ministro de Desarrollo Social después de que quedara atrás la polémica generada por la presencia de su suegro, Armando Castaingdebat, como número dos de la cartera.

Castaingdebat era subsecretario de Desarrollo Social del anterior ministro, Pablo Bartol, quien, según anunció este sábado el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue relevado al frente de la cartera.

Sin embargo, y tras la repercusión generada este fin de semana por la posible incompatibilidad, Castaingdebat aseguró este lunes a la prensa que él no va a seguir ocupando dicho lugar.

«Al ser ministro Martín (Lema), no me queda otra cosa que ponerme a las órdenes, entender que no está bien, no es correcto que yo estuviera en el mismo lugar», dijo a la prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe explicaron que la ley 19.823, referida al Código de Ética en la Función Pública, es clara en prohibir la actuación dentro de una misma repartición de un funcionario que «se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguineidad o afinidad».

En tanto, el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición de Gobierno encabezada por el Partido Nacional, aseguró a Efe que la Carta Magna establece que cuando cesa un ministro, automáticamente cesa su viceministro.

Asimismo, el constitucionalista aseveró que, en caso de que el subsecretario designado fuera otra vez Castaigdebat, esto hubiese sido incompatible porque así lo dice la ley.

La principal duda jurídica en este caso es si el número dos de un ministerio es un funcionario público al uso o un cargo de confianza que, por tanto, quedaría exento de esa norma.

Lacalle Pou anunció en Twitter el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que Bartol sería relevado por Lema y le agradecía «su dedicación y compromiso al servicio del país».

Según un comunicado difundido por la Presidencia, los cambios se deben a que este ministerio «se encamina» hacia un nuevo abordaje integral, derivado de las consecuencias sanitarias, laborales, sociales y educativas, que demandarán una impronta de «fuerte articulación política y territorial».

El Mides es una de las carteras más controvertidas en estos momentos, debido a las consecuencias económicas y sociales causadas por la pandemia. Durante 2020, la pobreza pasó de afectar de un 8,8 % a un 11,6 % de la población, lo que supuso casi 100.000 personas más.

Lema, de 38 años y perteneciente al sector político de Lacalle Pou dentro del Partido Nacional, asume esta cartera luego de dejar su banca en la Cámara de Representantes, que presidió entre el 15 de febrero de 2020 y el 1 de marzo de 2021.

Este es el segundo cambio que se da en el Ejecutivo uruguayo luego de que en julio de 2020 Ernesto Talvi saliera de la Cancillería apenas 4 meses después de asumir y fuera reemplazado por Francisco Bustillo.

Ministro uruguayo asume tras cesar polémica por familiar en alto cargo

03/05/2021 18:01 (UTC)

Política

