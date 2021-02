PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Policía aún no dio con el caballo que participó en un siniestro de tránsito con el saldo de un fallecido, el pasado sábado 20 de febrero aquí en Carmelo

Este viernes se conocieron detalles del accidente por el propio Jefe de Policía de Colonia Comisario General (R) Jhonny Diego, quien informó que cuando llega al lugar «la policía no encuentra nada, no estaba el caballo, tampoco la moto, no había nadie. La Policía Científica tomo muestras y estamos procurando dar con el paradero del caballo. La moto si logramos ubicarla», comentó el jerarca.

«Estamos con el Jefe de Zona investigando el paradero del caballo. Hasta que no lo encontremos no vamos a saber quién es el dueño», concluyó el Jefe de Policía de Colonia

