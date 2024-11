París, 15 nov (EFE).- El primer ministro francés, Michel Barnier, subrayó este viernes que su país se opondrá en todas las instancias europeas al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y dijo que está buscando una alianza con otros países para imponer un veto.

«Francia se opondrá en todas las instancias en la que está presente, en el Consejo de Ministros de Agricultura, ante la Comisión Europea, en el Consejo Europeo», afirmó Barnier en una entrevista a la emisora pública FranceBleu en un momento en que la Comisión Europea y algunos Estados miembros de la UE quieren sacar adelante ese acuerdo.

Aseguró que «Francia no está sola» en esa posición y que «hay otros países que están con nosotros», aunque no dio nombres, más allá de Polonia, pero reiteró que se está tratando de «constituir una alianza».

Su ministra de Agricultura, Annie Genevard, había adelantado hace más de una semana que su Gobierno trabaja para conformar una minoría de bloqueo, ya que Francia por sí sola no podría imponer un veto.

Barnier insistió en que no se trata solo de modificar el texto que se firmó en 2019 tras dos décadas de negociación, sino que «hay que rechazarlo» y dijo que «no es aceptable» porque supondría una «competencia desleal».

Sobre todo, porque permitiría la llegada a la Unión Europea de «decenas de miles de toneladas» de carne de vacuno criado en condiciones diferentes a las que tienen que cumplir los ganaderos europeos, que no pueden utilizar hormonas.

El primer ministro francés, que dijo que utilizará toda su experiencia con las instituciones europeas (además de haber sido ministro de Exteriores fue comisario europeo y negociador de la UE para el Brexit), consideró además que «la UE debe cambiar su política comercial».

A su parecer, hay que abandonar estos grandes acuerdos comerciales para decantarse con otros sectoriales y, sobre todo, instaurar el principio de la «reciprocidad».

Preguntado sobre hasta dónde llegará Francia en su oposición al tratado UE-Mercosur, el primer ministro respondió que no hay que contar cosas que no se pueden hacer, porque Francia no puede romper las reglas de la política comercial de la UE, que está dirigida por la Comisión Europea.

Recordó, a ese respecto, que Francia y la agricultura francesa se beneficia del mercado único y de sus reglas.

El acuerdo UE-Mercosur se ha convertido en el principal argumento de la nueva campaña de movilizaciones que está comenzando el sector agrícola francés, y que se va a materializar en particular a partir de la semana próximas con concentraciones y bloqueos previstos.

Ese asunto estará también en el centro de atención del presidente francés, Emmanuel Macron, que a partir de este fin de semana inicia una gira en Sudamérica que le llevará a Brasil, para participar en la cumbre del G20, y luego a Argentina y Chile.