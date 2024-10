El servicio meteorológico MetSul ha advertido que un centro de bajas presiones en Paraguay generará inestabilidad en diversas regiones de Sudamérica, afectando a Uruguay con lluvias y tormentas aisladas durante esta semana. Este fenómeno, que también impactará a zonas del sur de Brasil y Argentina, podría provocar condiciones meteorológicas adversas en el territorio uruguayo.

De acuerdo con MetSul, nubes intensas se formarán a partir de este lunes en el noreste y centro de Argentina, extendiéndose hacia Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes traigan lluvias a distintas zonas del país. Aunque el riesgo de fenómenos meteorológicos severos no es alto, las tormentas aisladas, acompañadas de precipitaciones moderadas a fuertes, no están descartadas.

Este tipo de inestabilidad atmosférica podría manifestarse con lluvias localizadas, e incluso la posibilidad de granizo en algunas áreas específicas, aunque el principal riesgo está centrado en las precipitaciones. Las autoridades uruguayas recomiendan a la población mantenerse alerta y seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos locales para tomar las precauciones necesarias.

MetSul subraya que este episodio no generará lluvias excesivas, pero insiste en que la inestabilidad podría mantenerse durante varios días en Uruguay, siguiendo la misma tendencia observada en los estados sureños de Brasil.