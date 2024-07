PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Marina Rebori, dirigente local y miembro activo del Frente Amplio, ha utilizado su plataforma en redes sociales para expresar sus pensamientos y preocupaciones sobre el pedido en el Municipio de Carmelo de declarar Persona No Grata a dos periodistas.

Rebori ofrece una reflexión profunda sobre el impacto de las palabras, las acciones y las omisiones en el ámbito político.

Su mensaje, busca fomentar un debate sincero y necesario sobre los valores y principios que deben guiar a quienes participan en la vida política del país.

Mensaje publicado por Marina Rebori Bianchi

Quisiera expresarme acerca de cierto asunto del que se habla(se escucha un audio también) a partir de 1 hora 12 minutos del video del programa que se emite de 9 a 11 de la mañana, del día de hoy, que habitualmente comparte Radio Lugares por esta red social.

Me gustaría decir que entiendo que lo político atraviesa nuestras vidas desde las palabras, desde las acciones y también desde las omisiones.

Quisiera DECIR, justamente para no colocarme en algún sitio por omisión.

Atravesamos durante muchos años( años de los que fui arte y parte), donde el silencio necesario para sobrevivir, el provocado para reprimir y el «solapado» para estar donde mejor cayeran las migajas del poder campearon.

Entiendo en ese sentido, que promover, justificar, apañar cualquier ataque a la libertad de expresión de cualquier individuo en su vida particular o en un medio de prensa, siempre que no menoscabe la libertad, integridad y honor de otros individuos, es inadmisible en un país democrático y una falta de memoria histórica lamentable, además DE TRISTE , por ser el agraviante un individuo que representa a una fuerza política que fue tan duramente perseguida y acallada.

Lamentablemente vivimos épocas de dobles discursos, de todo vale, y digo lamentablemente, porque como parte de esta fuerza política hubiera deseado una toma de posición que no hubo, con la salvedad de un edil que honra que lo hiciera.

A esta altura de mi vida no me pesan las consideraciones de quienes creen que de este lado todo es defendible y del otro, que horror!

No no!!..andamos justificando gritos destemplados, actitudes agresivas y/o violentas , golpes a cajeros automáticos(vio doña cuando una mira y siente verguenza ajena!) en nombre de cierto temple varonil, de cierto caracter de caudillo.

Aclaremos los tantos, compañeras y compañeros: estamos contra la violencia particular y política o no? ; estamos a favor de la libertad de prensa o sólo cuando nos soban el lomo?; estamos contra el estilo machista( permítanme decir machirulo) de hacer política?…o por fin entenderemos, compañeras y compañeros que el patriarcado y los vicios que devienen de tal construcción social nos atraviesan TAMBIEN a nosotras y nosotros y que debemos trabajar en eso sin claudicar, porque no se justifica «cuidar» individuos con prácticas que declaramos repudiar, en ningún momento ni en ciertas ocasiones, como las electorales, por ejemplo.

Quiero decir que sigo siendo adherente al Frente Amplio, y que espero podamos acceder al gobierno en el próximo período, pero no será barriendo bajo la alfombra y sin » hacer olas».

Por último decir que respeto al medio de prensa que siempre ha dado lugar a todas las voces políticas, sociales, sindicales, de la cultura y de lo humano.

Puede molestarme el estilo de los periodistas en cuestión, el estilo de » pisar» a sus entrevistados( un candidato colorado se los hizo notar con claridad), pero nunca nos negaron una entrevista en representación de mi partido político y del Frente Amplio cuando debí hacerla.

Por otra parte hemos sido recibidas con tiempo y respeto por su Director en varias ocasiones y es buena cosa reconocerlo.