Desde las 11 horas de este jueves sesiona el Municipio de Carmelo. A las 12 horas está prevista la visita del Sr. Emilio Ariola integrante de la Sociedad de Viticultores de Carmelo.
SESIÓN 05/05/2022
11:00 HORAS.
ÓRDEN DEL DÍA
Firma de Órdenes de Compra.
Expedientes Contables.
NOTAS :
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “ RINCÓN DE LÚZ” , SOLICITA : PISTA MARCELO BIANCHI .
SHAMIR MAZAR PROVERBIO SOLICITA : COLABORACIÓN.
EXPEDIENTES :
01/2022/1098-1 JUNTA DEPARTAMENTAL SOLICITA :INFORMACIÓN .
12/2022/212-1 FAMILIA ZAGARZAZÚ : RECONOCIMIENTO.
12/2022/274-1 CASSALINO MARTINEZ ALBERTO MARTIN SOLICITA : COLABORACIÓN
12/2022/277-1 U.T.U SOLICITA : COLABORACIÓN.
12/2022/283-1 GONZALO VERÓN Y ANDRÉS LARROSA SOLICITAN : AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CARRO DE EXPENDIO DE COMIDAS .
12/2022/285-1 PASEO DE EMPRENDEDORES SOLICITAN: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PASEO DE COMPRAS Y COLABORACIÓN.
12/2022/287-1 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SOLICITA: AUTORIZACIÓN .
12/2022/264-1 SOCIEDAD CRIOLLA “ LA QUERENCIA” SOLICITA COLABORACIÓN .
12/2022/266-1 WANDERERS F. C. SOLICITA : COLABORACIÓN.
12:00 HS. SE RECIBE AL SR. EMILIO ARIOLA .
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