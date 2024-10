En un paso significativo hacia la internacionalización del turismo local, la Asociación Turística del Departamento de Colonia selló un acuerdo con la plataforma china Shake to Win, marcando un nuevo capítulo en la promoción del destino Colonia en el mercado asiático. La firma del convenio tuvo lugar durante la reciente visita de una delegación de Shake to Win, encabezada por Emily Cheung, socia fundadora, y Rafael Vega, cofundador y director regional para América Latina. Acompañados por Gabriela Rieiro, socia regional para Uruguay y el estado de Rio Grande do Sul, así como por el fotógrafo Francisco García Olmedo y Adriana Colman del equipo local, fueron recibidos por Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística, y Andrea Schunk, directora ejecutiva.

Este acuerdo busca posicionar a Colonia dentro del creciente interés del turista chino por destinos internacionales. El turismo proveniente de China ha mostrado un crecimiento vertiginoso en la última década, y se espera que continúe desempeñando un papel clave en la economía turística global. En este contexto, el convenio con Shake to Win permitirá que 25 sitios turísticos del departamento sean promocionados sin costo alguno a través de esta plataforma durante un año.

Shake to Win es una aplicación que ofrece a los viajeros chinos una ventana al mundo occidental, destacando la cultura, historia y arte de los destinos, mientras facilita la compra de productos y servicios. La plataforma no solo traduce y adapta la información para hacerla atractiva al público chino, sino que también se enfoca en un segmento particular de viajeros interesados en el arte, la preservación del patrimonio y experiencias culturales auténticas. Estos turistas, mayormente provenientes de grandes urbes chinas, prefieren viajes individuales, alejándose de los tradicionales tours grupales.

Durante su estadía en Colonia, la delegación de Shake to Win recorrió el emblemático Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y la renovada Plaza de Toros del Real de San Carlos, capturando imágenes de los atractivos locales que pronto formarán parte del contenido promocional en la plataforma.

Este primer paso en la alianza abre una nueva puerta para que Colonia se posicione ante un público cada vez más relevante en la escena turística mundial, apostando a un turismo de calidad que valora la autenticidad y el patrimonio cultural.