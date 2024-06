Montevideo, (EFE).- El expresidente José Mujica (2010-2015) expresó querer «colaborar» para que el sistema político del país «eleve la categoría del debate», de cara a las Elecciones Internas del próximo 30 de junio, con «menos odio», «menos chisme» y más atención a temas claves como la salud animal y las exportaciones.

Así lo aseguró durante el cierre de la campaña interna de su sector dentro de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), el Movimiento de Participación Popular (MPP), que promueve la candidatura del docente de historia y exintendente de Canelones Yamandú Orsi.

«Queridos, quiero colaborar, no solo con mi partido, con el Frente, quiero colaborar con el sistema político uruguayo, elevar la categoría del debate que estamos teniendo. Menos odio, menos marginación, menos chisme y más altura en la discusión», apuntó el político de 89 años.

Mujica, que compartió escenario en el acto, celebrado en el Teatro El Galpón de Montevideo, con Orsi y, entre otras, con su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, opinó sobre el nivel del debate electoral.

«Parece una feria de propuestas macanudas (simpáticas), porque yo no critico las propuestas que están haciendo los precandidatos, hay muchas que me gustan en pila (mucho), pero me hago esta pregunta ¿con qué lana, querido?», manifestó quien fuera presidente entre 2010 y 2015.

Así, también criticó al actual Gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou, que, dijo, «corta cintas (de obras) pero es todo a pagar». Y continuó, «no paga Creditel, pagás vos después, entonces 3.600 millones (ejemplificó sin especificar la moneda) en carreteras y puentes, pero no pagaste nada, esto lo tienen que pagar los que vienen».

Según el exmandatario, que anunció en abril que tiene un tumor cancerígeno en el esófago, por el que comenzó un tratamiento de radioterapia, su postura en tanto «anciano» que no puede «hacer otra cosa que dar consejos y luchar», es la de insistir sobre la necesidad de un accionar «menos egoísta» y más comprometido con salvar al planeta y a la especie humana.

«Tengo que transmitirles la angustia existencial de un viejo luchador para que tengan una causa, un objetivo para vivir un poco más allá de la existencia cotidiana», apuntó, además de insistir en «usar mucho más la herramienta del Estado».

«Si no hay un paragolpe y si los pobres no tienen un escudo, están condenados. El mercado no se va a ocupar de la pobreza y de los que quedan desvalidos al costado del camino, esa es la función del Estado y el Estado precisa recursos y la vía impositiva es corta, no hay otro camino que multiplicar la economía», reflexionó.

A su vez, reclamó que temas claves para Uruguay en tanto país agroexportador, como el bienestar animal, la sombra y el riego en el campo, necesarios para estimular la producción de carne para exportación que genera divisas al país, no han estado tan presentes en la campaña.

«La verdadera discusión es cómo hacemos crecer la economía para que genere recursos que podamos recaudar y volcar parte a la ayuda social, y esa discusión no la veo ni por los forros», criticó.