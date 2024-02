Montevideo, 23 feb (EFE).- Uruguay firmó un acuerdo de colaboración con la tecnológica estadounidense Nvidia con el fin de «generar oportunidades» en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y con miras a posicionarse como un «hub» de innovación.

Así lo destacó en diálogo con EFE el asesor de innovación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay, Pascual Gattas, quien aseguró que la reciente firma de un memorándum de entendimiento con la compañía popular por sus tarjetas gráficas fue producto de un «largo proceso» de intercambios.

Según Gattas, las conversaciones con Nvidia comenzaron en 2021 y estuvieron lideradas por el entonces ministro de Industria, Omar Paganini, antes de ser retomadas por la actual ministra, Elisa Facio.

«Forma parte de los acuerdos que está haciendo la empresa Nvidia a nivel mundial en lo que denominan AI nations o países de IA y tenemos el privilegio de ser el tercer país de Sudamérica que participamos en este tipo de acuerdo», resaltó.

El asesor apuntó que la compañía, que hace este tipo de colaboraciones tanto con Gobiernos como con organizaciones, ya lo hizo con Ecuador y con una universidad de Brasil.

«Ellos con su tecnología han creado una plataforma de equipamiento de hardware y software que permite tener soluciones de desarrollo de máquinas autónomas con tecnología de IA», precisó respecto a la fabricante de procesadores gráficos altamente demandados para el desarrollo de IA.

De acuerdo con el ingeniero de sistemas en computación, en Uruguay «hay decenas de empresas que ya están trabajando hace años en IA» y brindando servicios como la gestión de imágenes tanto en el país como en el exterior, por lo cual «lo que se busca es potenciar esas capacidades».

Algunos de los aspectos vinculados al desarrollo de estas tecnologías que contempla el acuerdo son la ciberseguridad y la gestión de los datos, en tanto, puntualizó Gattas, «la privacidad de los datos» es clave para un resultado exitoso al usarlas.

«Integrar las tecnologías de IA a la ciberseguridad permite tener un mejor resultado en el análisis de grandes volúmenes de datos y en la detección de vulnerabilidades de seguridad», añadió quien sostuvo que el MIEM uruguayo ya ha firmado acuerdos similares con Microsoft, Amazon y Qualcomm.

En junio de 2023 Microsoft inauguró en Uruguay su cuarto laboratorio de IA y el primero de este tipo en Latinoamérica, que, según sus directivos, puede convertirse en «un faro de innovación».

«Uruguay es el país que tiene mayor cantidad de desarrolladores per cápita en la región e inclusive mayor cantidad de gente en conocimiento de IA per cápita y para nosotros eso fue fundamental», aseguró entonces el jefe científico y director de Microsoft AI for Good Research Lab, Juan Lavista.