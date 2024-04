El senador Adrián Peña, miembro del Partido Colorado, falleció en un accidente de tráfico la noche del jueves en la ruta 36, a la altura del kilómetro 29, cerca de Los Cerrillos, según informó El Observador.

El incidente ocurrió cuando dos vehículos, uno conducido por Peña, chocaron de frente. Según informes de Bomberos, otra persona de 27 años que conducía un Peugeot escapó del vehículo y fue asistida en el lugar por una ambulancia del servicio SAME. Peña, de 48 años, fue encontrado sin vida por las autoridades al llegar al lugar del accidente.

La Policía Caminera reportó que al sobreviviente se le realizó una prueba de espirometría, resultando en 0.29 gramos de alcohol por litro de sangre, y se encontró que no poseía licencia de conducir.

La fiscal Bárbara Zapater, a cargo del caso, informó al matutino capitalino que, según testigos, Peña no mantuvo su carril, invadiendo la dirección contraria y causando el choque con el vehículo que se dirigía hacia el norte. También se señaló que Peña viajaba solo y sin cinturón de seguridad. No se encontraron marcas de frenado en el lugar, indicando que el vehículo no intentó detenerse o evitar el accidente,