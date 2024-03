Las lluvias recientes han llevado a algunos de nuestros caminos y puentes a tomar un descanso obligatorio, quedando temporalmente intransitables.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Aquí te dejamos el detalle de los pasos, caminos y rutas dentro del departamento de Colonia que necesitarás evitar en tu próximo viaje, invitándote a planificar rutas alternativas:

– Ruta 21 km 204, Puente la Horqueta no da paso, Jurisdicción 7ma

– Ruta 61 km 21, Picada Benítez no da paso. Jurisdicción de Seccional 5ta.

– Ruta 52 balneario Blancarena no da paso. Jurisdicción de Seccional 6ta.

– Camino Las Toscas no da paso.

– Camino Chico Torino no da paso.

– Camino Sauce ingreso a (La Paz) no da paso. – Puente Curupi ( roto), no da paso. Jurisdicción de Seccional 10ma

– Entrada a balneario Brisas del plata y Santa Regina no da paso. Jurisdicción de Seccional 6ta.

– ⁠La Paz C.P.

Camino Los Sauces cortado

Las Toscas cortado

Camino Los Colonos cortado desde Diego Wilson a Las Toscas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según Inumet esta mañana toda la costa uruguaya desde Colonia a Rocha se encuentra en advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes.