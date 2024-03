La situación en Carmelo a las 08:30 de la mañana fue descrita por la Alcaldesa suplente, Amelia Pochellú, como complicada en una declaración a Carmelo Portal.

Hasta el momento, no se han reportado evacuaciones, pero numerosas familias enfrentan la amenaza del agua en las puertas de sus hogares, y en algunos casos, el ingreso del agua ha sido inevitable. A pesar de ello, la resistencia a abandonar las propiedades es significativa.

La Alcaldesa destacó el esfuerzo constante de todas las entidades implicadas en la gestión de esta emergencia local. Equipos municipales y de la Intendencia trabajan incesantemente en el terreno, incluso durante la noche y las primeras horas del día, enfocándose principalmente en la limpieza de zanjas.

Se han reportado colapsos de pozos sépticos que han provocado desbordes de agua, requiriendo el uso de bombas de desagüe. Pochellú ha hecho un llamado a la comunidad para colaborar, especialmente solicitando bombas de agua y, de ser posible, camiones. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al número 098270016.

El Municipio de Carmelo y la Intendencia de Colonia están llevando a cabo operativos de respuesta. «Nos enfrentamos a agua por todas partes, es una situación complicada. Aunque no hemos procedido a evacuaciones, algunas familias a las que se les ha sugerido evacuar han elegido permanecer por el valor sentimental de sus hogares», comentó la Alcaldesa.

Se ha preparado el gimnasio del Club Centenario para alojar a posibles evacuados, anticipándose a la evolución de la situación.

Pochellú concluyó agradeciendo el compromiso y la colaboración de todas las instituciones que forman parte del Comité Local de Emergencias, subrayando su responsabilidad y dedicación ante la crisis.

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA CAMINERA REGIÓN III

Destacamento Colonia

FECHA: 14/03/2024

HORA: 08:00

HECHO: RUTAS Y CAMINOS CORTADOS POR AGUA

Ruta 61 km21, Picada Benítez no da paso.

Ruta 21 km204, paso la Horqueta, no da paso.

Ruta 52 las Toscas no da paso.

Ruta 53 ingreso a Nueva Helvecia agua sobre Ruta.

Paso Tio Luis no da paso.

Paso curtiembre no da paso

Puente Curupi no da paso.

Camino Las Toscas no da paso.

Camino Chico Torino, no da paso.

Camino Sarandi no da paso

Colonia Española, Entrada a balneario Brisas por Santa Regina no dan paso.

Cañada Blanco no da paso .

Paso Cementerio, no da paso.

Paso Tojo no da paso.

Paso La calera , no da paso.

Picada Albertano, no da paso.

Ruta ramal 97 no da paso.

Caminos Los Molles no da paso.

Paso Birriel, no da paso. Paso Mendez no da paso.

Paso Morlan no da paso.

Paso Long, no da paso. Paso, Cufre, no da paso. Paso Carbajal no da paso.

Paso Prieto, no da paso.