Por Lucía Serrano Redondo

Montevideo, 8 mar (EFE).- Decenas de miles de mujeres salieron a la calle este 8 de marzo para reivindicar sus derechos frente a «la cultura patriarcal y el sistema capitalista» que les oprimen, en una marcha que «desbordó de una marea violeta» 18 de julio, la principal avenida de Montevideo.

Así lo señaló a la Agencia EFE la responsable de la Secretaría de Género del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, Flor de Liz Feijoo, organización que también convocó un paro de mujeres por 24 horas durante la jornada del viernes bajo la consigna ‘Por trabajo, salario, seguridad social, contra la pobreza, la violencia de género y la pérdida de derechos’.

Como es habitual desde hace años, cánticos como «Nos tocan a una, nos tocan a todas», «Mujer, escucha, únete a la lucha» o «América Latina va a ser toda feminista» inundaron las calles en una manifestación que tiñó de morado la capital uruguaya.

Liz destacó que se trata de un día «muy especial» para todas las mujeres y puso especial énfasis en la situación de «despojo y atrocidades» que sufren las palestinas que, según afirmó, están sufriendo un genocidio.

En este sentido, la proclama de que leyeron las organizadoras al comienzo de la manifestación afirmó que la liberación colectiva femenina está íntimamente vinculada a lo que ocurre en Palestina, puesto que las mujeres son «la primera línea en cada uno de los entramados que conforman la vida».

Los cuidados en el centro

La representante del PIT-CNT resaltó la importancia de que el Gobierno sitúe los cuidados y trabajo no remunerado en la agenda pública y política y enfatizó que si las mujeres no están en sus espacios de trabajo, ya sea en el ámbito laboral o en el de cuidados, «el mundo se detiene».

Es por esto que la central sindical uruguaya se sumó al paro internacional de mujeres: «Paramos por nuestros derechos desde un feminismo de clase, antirracista y anticapitalista».

Según las organizadoras, el sistema capitalista invisibiliza el peso que tienen las labores de las mujeres en la economía mundial, por lo que clamaron por el fin de la brecha laboral: «Nos quieren aisladas, cansadas, tuteladas y sin voz».

Diferentes posturas

Liz subrayó que, aunque la lucha por los derechos de la mujer sea un «largo proceso histórico», las activistas y militantes cada vez «están más fuertes» y cada año se logra mayor coordinación dentro del movimiento feminista.

Sin embargo, esta posición la rebaten desde el bloque separatista, un grupo de mujeres que marchó en un sector sin hombres para crear un «espacio seguro» en el que las manifestantes no tengan que ir junto con varones que no saben si fueron «los abusadores o violadores de sus compañeras».

Así lo explicó Sabrina Silva, integrante del bloque, que resaltó la oposición de su grupo contra asuntos como la prostitución y el alquiler de vientres, temas que consideran aceptados por el resto de las manifestantes, lo que les motivó a conformar un sector separado del resto hace seis años.

‘No estamos todas’

«Soñamos con sociedades sin violencias, injusticias ni exclusiones, nuestros cuerpos y nuestros derechos no son territorios en disputa», clamó la proclama de la manifestación.

Muchas de las pancartas que portaban las manifestantes resaltaban la necesidad de poner fin a la violencia física y sexual contra las mujeres.

‘Feliz va a ser el día en que mi abusador NO esté libre’, ‘Quiero vivir, no sobrevivir’, ‘En memoria de todas las niñas que no les creyeron’ o ‘No fue la ropa ni el lugar, fue un macho patriarcal’ fueron algunos de los mensajes que portaron las uruguayas este 8 de marzo

Según la base de datos ‘Feminicidio Uruguay’, en el país sudamericano se produjeron 25 femicidios durante todo el 2023 y, en lo que va de 2024, tres mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres.