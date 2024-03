En la jornada de ayer, el Municipio de Carmelo llevó a cabo una sesión de particular relevancia, presidida por la Alcaldesa Suplente, Amelia Pochellú. La reunión se vio marcada por la ausencia de la Alcaldesa titular, Alicia Espíndola, quien actualmente se encuentra en período de licencia. Esta sesión constituyó el primer encuentro del Concejo Municipal posterior a la presentación de la Rendición de Cuentas, elemento central del debate desarrollado.

Durante el encuentro, los concejales pertenecientes al Frente Amplio expresaron su desacuerdo con la Rendición de Cuentas presentada, argumentando insuficiencia en la información proporcionada. En un intento por evidenciar las falencias observadas y subrayar las expectativas de un ejercicio administrativo transparente, contrastaron el documento con la rendición ofrecida por el Municipio de Miguelete, este último un compendio detallado de varias páginas.

La moción propuesta por el Frente Amplio no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. La Alcaldesa Pochellú, quien se abstuvo de votar, aclaró su posición señalando su no participación en el proceso que culminó con la entrega de la mencionada rendición de cuentas del municipio. Por otro lado, el Concejal Mario Francia optó por no emitir comentarios al respecto, manteniendo un perfil bajo durante la discusión. En contraste, el Concejal Rodrigo Cóccaro, aunque insatisfecho con los resultados de la rendición, atribuyó la responsabilidad directamente a la Alcaldesa Espíndola, indicando que fue ella quien, siguiendo sus propios criterios, lideró la elaboración del documento. Ante esta situación, Cóccaro sugirió posponer cualquier decisión al respecto hasta el regreso de Espíndola, con la intención de reconsiderar y posiblemente reestructurar el documento en cuestión.

