Este impuesto, aprobado en diciembre de 2016 con el apoyo mayoritario del Partido Nacional y parte del Frente Amplio, no fue presentado ante el Tribunal de Cuentas de la República. A pesar de su inclusión en el Presupuesto Quinquenal 2021-2025, enfrentó oposición dentro del mismo tribunal.

La edil Malvina Sarett destacó la injusticia del impuesto, señalando la falta de consideración hacia el valor del inmueble al determinar el monto a pagar por el contribuyente. Reafirmó la posición del Partido Colorado de oposición a este impuesto desde su creación por considerarlo inconstitucional.

Gabriel Gabbiani, por su parte, argumentó sobre las limitadas competencias tributarias de los Gobiernos Departamentales según la Constitución, indicando que el Impuesto de Alumbrado Público no se ajusta a las disposiciones constitucionales. Mencionó que el fundamento legal invocado para su aprobación no justifica la creación de tal impuesto, ya que refiere a una tasa y no a un impuesto.

Finalmente, el Partido Colorado sostiene su decisión de no apoyar ninguna modificación a un impuesto que consideran debe ser eliminado por ser inconstitucional, además de ser calificado como injusto y arbitrario.