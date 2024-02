En el marco del aclamado ciclo «Martes de Película», la Intendencia de Colonia tiene el placer de presentar una joya del cine biográfico argentino: «Gilda: No me arrepiento de este amor». Esta proyección especial tendrá lugar en la Casa de la Cultura “Cnel. Ignacio Barrios”, emblema del Centro Cultural Nacional de Carmelo, el martes 20 de febrero a las 21 horas.

La película, dirigida por Lorena Muñoz y con guion de Tamara Viñes, sumerge al espectador en la vida y obra de Miriam Alejandra Bianchi, más conocida por su nombre artístico Gilda. La cantante, que se erigió como un ícono de la música popular argentina, vio truncada su brillante carrera en un trágico accidente automovilístico en 1996. En esta obra, la actriz uruguaya Natalia Oreiro asume con maestría el papel de Gilda, ofreciendo una interpretación que ha sido elogiada por crítica y público.

«Gilda: No me arrepiento de este amor» no solo repasa la trayectoria profesional de la artista, sino que también revela aspectos íntimos y menos conocidos de su vida personal. Desde su infancia y adolescencia, marcadas por la relación con su padre y su influencia en su vocación musical, hasta su consolidación como artista, el filme destaca la determinación de Gilda para seguir sus sueños a pesar de los obstáculos.

La premiere mundial de esta conmovedora biografía se celebró en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2016, seguida de su lanzamiento en cines quince días más tarde. Desde entonces, la película ha cautivado a audiencias en todo el mundo, recordando la autenticidad, el carisma y la lucha de Gilda por los derechos femeninos a través de su música.