El Sol tuvo su segunda llamarada más grande en años el viernes, con un apagón de radio de onda corta registrado en América del Sur, África y el Atlántico Sur. La llamarada solar ocurrió en la mancha solar AR3575 a las 10:14 am del viernes, hora de Brasilia, y fue capturada por sensores de la NASA, informó MetSul.

Afortunadamente, la mancha solar se movió más allá del borde del sol, dejando a la Tierra fuera de su línea de visión directa. «Quién sabe cuán grande habría sido esta explosión si hubiera ocurrido en este lado del Sol», escribió el físico solar Keith Strong.

La monstruosa llamarada solar estuvo acompañada de una eyección de masa coronal (CME), una gran liberación de plasma del campo magnético del Sol. Si una CME golpea la Tierra, puede causar perturbaciones en nuestro campo magnético y provocar tormentas geomagnéticas, lo que puede ser problemático. para los satélites que orbitan la Tierra, pero es un placer para los observadores de auroras que buscan excelentes visualizaciones.

Así, como el lugar del Sol donde se produjo la explosión no estaba frente a la Tierra, nuestro planeta escapó a los peores efectos. Un modelo de la NASA indica que la eyección de masa coronal liberada por la explosión impactará este fin de semana en Venus, Mercurio y Marte. Aunque la explosión no estaba dirigida a la Tierra, eso no significa que no estemos afectados.

La explosión de clase X provocó extensos apagones de radio de onda corta debido al fuerte pulso de rayos X y radiación ultravioleta extrema enviados hacia la Tierra en el momento de la erupción. Viajando a la velocidad de la luz, la radiación llegó a la Tierra en poco más de ocho minutos e ionizó la capa superior de la atmósfera terrestre, la termosfera, provocando apagones de radio de onda corta (en rojo en el mapa) en la parte iluminada por el sol de la Tierra incluyendo América del Sur, África y el Atlántico Sur.

Las llamaradas solares se desencadenan cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar y se libera en una intensa explosión de radiación electromagnética. Se clasifican por tamaño en grupos de letras, siendo la clase X la más poderosa. Luego están las explosiones de clase M, que son 10 veces más pequeñas que las de clase X, seguidas de las de clase C, B y finalmente A, que son demasiado débiles para afectar significativamente a la Tierra.

Los efectos de la explosión de ayer continuarán este sábado. Por segundo día consecutivo, protones energéticos del Sol llegan a la Tierra. Esto se denomina “tormenta de radiación solar” y actualmente es un evento de categoría S2. Para la gente de la Tierra, en la superficie, sin embargo, no existe ningún riesgo.

Vía: MetSul