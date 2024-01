Montevideo, 30 ene (EFE).- La cultura es «inmensamente importante» para Uruguay en tanto un país que tiene en ella la base de su identidad pero falta «construir un puente» entre esta y la producción económica, afirmó este martes durante un conversatorio de Naciones Unidas el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

Así lo destacó en el marco de una nueva instancia del ciclo ‘Diálogos sobre el futuro de Uruguay’ llevado adelante por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese país, celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) en Manantiales (sureste) y dedicada a la cultura.

En concreto, Da Silveira, que disertó en el panel de apertura del conversatorio, titulado «El futuro de la cultura: un bien público mundial», remarcó que Uruguay «es un país donde el factor cultural es inmensamente importante» porque su convivencia «está fundada sobre eso».

«Los uruguayos no tenemos ninguna especificidad étnica, lingüística, que uno puede encontrar en otras comunidades. Somos una comunidad que se construyó a sí misma a lo largo del tiempo a partir (…) de una generación de cultura específica y si no tenemos eso nos quedamos sin nada», enfatizó.

A lo que el coordinador residente de ONU en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, ejemplificó en la apertura que su primer acercamiento a Uruguay no fue mediante elementos como el mate, el asado o el fútbol, estimados como los más característicos, sino por leer a Mario Benedetti, mientras que Da Silveira subrayó que su cartera trabaja «activamente» en «internacionalizar la cultura».

«Tenemos que conseguir hacerlo más visible, asociarlo mucho más de lo que está a la marca Uruguay. Ya pasa en alguna medida, pero tenemos una posibilidad de fortalecer eso inmensa», dijo sobre el alto nivel de la producción artística del país, al que destacó como «un gran productor de cultura».

Asimismo, quien reflexionó sobre cómo las nuevas tecnologías abren puertas y presentan beneficios pero también implican para los seres humanos el «peligro» de «la pérdida de sentido», opinó que un debe del país es «construir el puente» entre cultura y productividad económica.

«Los uruguayos sabemos que la cultura es importante, hacemos cosas buenas en materia cultural y sabemos que el mundo de la producción económica es importante (…); estamos un poco atrasados en construir el puente entre las dos cosas», aseguró, y valoró que esa conexión va a ser buena para el país y para sus artistas.

«Esto no significa instrumentalizar a la cultura, no tenemos que hacer cultura porque eventualmente puede dar plata (…) pero hay que terminar con eso de considerar normal que porque alguien se dedica a la cultura entonces no tiene plata y vive mal», redondeó.

El evento de ONU en el MACA -inaugurado en 2022 por el artista Pablo Atchugarry- contó con la participación del subdirector general de cultura de Unesco, Ernesto Ottone, así como de la directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón y la centenaria poeta Ida Vitale, entre otros.