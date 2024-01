Alejandro Prieto

Montevideo, 18 ene (EFE).- La demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio «tiene fundamento» y probablemente conduzca a la Corte Internacional de Justicia a ordenar la aplicación de medidas provisionales al Gobierno de Benjamín Netanyahu, explica a EFE el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo.

Responsable de que la CPI procesara por crímenes de lesa humanidad a tres jefes de Estado y otras 28 personas el periodo en el que fue su primer fiscal jefe (2003-2012), Moreno Ocampo no titubea en vaticinar lo que pasará en La Haya con el caso que hoy acapara la atención de la comunidad internacional.

Los quince jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) están cerca de una definición clave para la demanda que tuvo su primera vista hace una semana: medidas provisorias que podrían parar el sangriento conflicto entre Israel y Hamas, apunta este abogado argentino en entrevista por videoconferencia desde la ciudad uruguaya de Punta del Este.

La herencia de Mandela

«Yo creo que en diez días la Corte va a resolver por lo menos que hay que suspender el bloqueo (de Israel a Gaza) y me parece que (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu no tiene muchas opciones (…), va a resistirse y ese va a ser un momento clave para el presidente (estadounidense Joe) Biden», opina.

Y ello, porque la acusación de Sudáfrica, que pidió poner fin a los «actos genocidas» de Israel en Gaza por incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948, «tiene fundamento», pues para la Corte basta que hayan «razones para pensar» en la no prevención de genocidio.

«Un argumento de Sudáfrica es que Israel no está previniendo y la prevención no exige plena prueba de genocidio; exige el riesgo de que se cometa, y por eso el caso me parece que tiene fundamento», apunta el jurista, quien recuerda que en un antecedente la CJI dictó que los Estados «deben prevenir apenas hay un riesgo de cometer genocidio».

Las resoluciones son diferentes en cada caso y la decisión final puede tardar «años», señala Moreno Ocampo. Pero es muy destacable que la acusación venga de un país con «mucho liderazgo» mundial como es Sudáfrica, que con Nelson Mandela en su presidencia (1994-1999) asumió un «un rol global en la lucha por la justicia».

«Históricamente estuvo siempre a favor de los palestinos, (una causa que) veía similar a la lucha contra el régimen blanco (apartheid). Sudáfrica tiene una historia de luchar por sus derechos y contra lo que considera colonialismo y percibe a Israel como una potencia colonial», remarca.

El riesgo de un ‘Fortnite’ real

En el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «hay un consenso» en que Israel «debe suspender» sus operaciones militares en Gaza, pero a pesar de ello, Estados Unidos -aliado de Israel- ha bloqueado los intentos por detenerlas.

Para Moreno Ocampo esta situación evidencia la «mezcla de lo internacional con lo nacional» y condiciona la forma de actuar del presidente estadounidense, quien en vísperas de una campaña presidencial, pierde el apoyo de muchos jóvenes, pero «necesita el de la comunidad judía». Biden está «entre dos fuegos», asevera.

Mientras tanto, el fuego no cesa en Medio Oriente, donde la escalada de violencia en Cisjordania sumada a los bombardeos de los rebeldes hutíes en Yemen y la amenaza de guerra nuclear en Ucrania le llevan a reflexionar que «si la única estrategia para mejorar el conflicto es la guerra, el mundo va a terminar» o devendrá en una versión real de ‘Fortnite’, el videojuego en el que «gana el que mata a todos».

«Es importante que no haya más guerras. La idea central es que reemplacemos guerra por ley, porque si no, el mundo el mundo no tiene futuro». Por eso Moreno Ocampo destaca la «utilidad» de la denuncia de Sudáfrica para reemplazar la violencia bélica por «una discusión legal».

El abogado argentino no duda así en reconocer como «ilegal» el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza por parte de Israel, que desde 2007 obstaculiza el acceso a agua y los alimentos y que le da base a Sudáfrica por la cláusula «2C» de la Convención de 1948 para considerar que la actuación de Benjamín Netanyahu pretende «crear las condiciones» un genocidio.

Del lado de las víctimas

Para Moreno Ocampo, que fue el fiscal adjunto del juicio contra la dictadura militar argentina (interpretado por Peter Lanzani en la película «Argentina, 1985»), hay tanto «genocidio cometido por Israel» como por el grupo islamista Hamás.

La postura del exfiscal jefe de la CPI le «permite ver» la justicia, «el lado de las víctimas», sean israelíes o palestinas, porque el trabajo del sistema judicial es «cuidarlas», enfatiza.

Moreno Ocampo aguarda conocer las novedades de su colega, el fiscal británico Karim Khan, quien estuvo en la localidad palestina de Ramala y ha anunciado que está investigando la situación, si bien aún se desconoce a quiénes acusará por la causa por la que Palestina acudió a él en 2009.

«Netanyahu o los líderes de Hamás pueden ser investigados y procesados (…) pero mientras (Khan) investiga y mientras la CIJ resuelve el tema, me parece muy importante cómo prevenimos la violencia hoy», concluye. EFE