La nota empresarial difundida por el Semanario Búsqueda, la semana pasada, focalizada en la Directiva de Calcar, ha provocado descontento entre los trabajadores vinculados a Altrac, según lo manifestado en una carta dirigida a la opinión pública y difundida a través de sus plataformas en redes sociales.

En dicho comunicado, los empleados expresan su malestar y exponen una perspectiva alternativa de la situación. En una parte destacada del texto, denuncian enérgicamente: «Para ciertos gerentes y directivos, el éxito se traduce en clausurar una planta perfectamente viable, intentar despedir a la mitad de sus trabajadores, quienes durante años han contribuido con parte de sus salarios e incluso han laborado sin remuneración para sostener una empresa que ha sido gestionada de manera deficiente por aquellos que ahora ostentan un flamante reconocimiento en la nota y que previamente se comprometieron a reducir sus sueldos sustanciosos, promesa que, lamentablemente, no han cumplido.»

Comunicado de Prensa de Altrac:

En la pasada semana en el semanario Búsqueda en la sección de trayectorias aparece una nota a la empresa Calcar en la persona de algunos gerentes y directivos, entendiendo desde Altrac que, se han realizado precisiones que omiten circunstancias y hechos que pintarían mejor la realidad, es que hacemos las siguientes consideraciones.

Calcar hoy en día cuenta con la unidad productiva en la ciudad de Tarariras y la planta de Carmelo donde funcionaba la quesería que esta cerrada y solo funciona el empaque y una maduración de quesos, en tal sentido los interlocutores dicen que la mitad de la leche que ingresa se hace quesos y la otra mitad otros productos, se debe aclarar que hoy en día la cooperativa no elabora quesos, estos son producidos en otras empresas pese a que el sindicato presentó un proyecto para elaborar de manera eficiente los quesos con mucho valor agregado y calidad que, no solo tiene que ver con la calidad de la leche sino con años de saber obrero del capital humano que calcar decidió romper por eso es un claro ejemplo de querer engañar al consumidor diciendo que se hace un producto que en realidad no se elabora propiamente e incluso colocando los quesos como un fuerte de la empresa lo cual sorprende aún más.

Con referencia a los valores y compromiso social de la cooperativa podemos ver que el proyecto histórico era no solo el desarrollo de la cuenca sino la generación de puestos de trabajo en la localidad de Carmelo, es bueno decir en honor a la verdad que hoy la empresa le ha dado la espalda a la localidad cerrando el 90 % de la planta y dejando a la gente sin su fuente trabajo.

El éxito para algunos gerentes y directivos es cerrar una planta totalmente viable, pretender despedir a la mitad de sus trabajadores que por años han aportado de sus salarios y hasta trabajado gratis para sostener una empresa que ha sido muy mal administrada por los mismos que salen en la nota de saco de estreno y que prometieron bajarse sus suculentos sueldos y no han cumplido, queriendo vender la imagen romantizada de exitosos empresarios que apuestan a procesos tercerizados de calidad inferior y mal vendiendo sus productos.

Es claro que, en una nota tal vez pagada se omitan cosas terribles y temerarias que han hecho y traten de limpiar una imagen que es el reflejo de sus propias acciones, otra rareza es que el estado que pretende salvar a este tipo de empresas a través de proyectos productivos con Impronta especial en la fuente de trabajo asigne recursos de toda la sociedad para exactamente todo lo contrario.

Directiva Altrac Carmelo.

29 de Noviembre de 2023