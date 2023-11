La embarcación Cymona Pride se encuentra varada en el Canal Martín García, según fuentes de la Armada Nacional, consultadas por Carmelo Portal.

Hasta el momento, las causas de la varadura se están investigando y se están llevando a cabo esfuerzos para liberar el barco lo antes posible.

Afortunadamente, no se han reportado heridos a bordo y los 18 tripulantes se encuentran en buen estado sanitario. La embarcación transporta una carga de 40750 toneladas de mineral de hierro. A pesar del percance, no hay riesgo inminente de contaminación en la zona. Aunque el tránsito está limitado, no se encuentra detenido debido a la situación, permitiendo cierta movilidad en la zona afectada.

En el lugar, una empresa de salvamento está llevando a cabo operaciones para liberar la embarcación varada. Las autoridades competentes están trabajando arduamente para determinar las causas exactas de este incidente y están dedicando recursos significativos para resolver la situación de manera segura y eficiente. Se espera que en las próximas horas haya más información sobre el progreso de las operaciones de salvamento y la liberación del Cymona Pride del Canal Martín García.