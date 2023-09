Montevideo, 18 sep (EFE).- Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, se apartó de la lista 71 del oficialista Partido Nacional (PN), para el cual milita desde 2003, tras una denuncia por acoso sexual de una excompañera de trabajo.

Así lo informó Capretti en una carta divulgada en la que anunció que probará ante la Justicia que las acusaciones «son falsas».

«Vistos los acontecimientos de pública notoriedad que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa y, en particular, a que el Herrerismo (sector del PN) no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71», señala la misiva.

Asimismo, indicó que desde 2012 el «Herrerismo» ha sido «su casa», un sector que, en su opinión, merece «el máximo de los respetos y cuidados en estos difíciles momentos».

«Es en la Justicia, el ámbito donde probaré la falsedad de lo que se me acusa. Agradezco a los compañeros del Partido y del ´Herrerismo´ que a través de distintos medios se han comunicado para ponerse a la orden y acompañar en estos difíciles momentos», concluye la carta.

Capretti es el segundo integrante del PN denunciado por acoso sexual luego de que el exsenador Gustavo Penadés abandonara la actividad política y parlamentaria tras acusaciones por acoso sexual infantil que están siendo investigadas por la Justicia uruguaya.

