La obra de Giovanna Gil Alves / 1991 –Montevideo, Uruguay – comprende pinturas, dibujos, cerámicas e ilustraciones. Desde muy joven siente gran interés por el dibujo y la pintura. Su viaje creativo definitivamente no fue una línea recta, su trabajo es generalmente autobiográfico o se inspira en el mundo que le rodea. Picasso: Es el más grande y mi inspiración diaria en el camino del arte.

«Trato de estar en permanente movimiento realizando retrato, naturaleza muerta, desnudo y algún que otro paisaje. Inspirado por la naturaleza inquieta e inventiva de Picasso», nos dice Giovanna.

Autora de dos libros titulados “Me he dado cuenta” y “360“ dos antologías mundiales “Poemas de amor y paz” y “1 Historia 1 sonrisa” «Como convertirte en un artista y hacer de tu don una profesión»

“Me gusta hacer obras sin libro de instrucciones y pensar que mi trabajo se entiende antes con el corazón que con la cabeza”.

» Toda la vida me gustó el arte, siempre dibujé y escribía poemas en un diario íntimo. También hice teatro, pero nunca pensé que podría llegar a dedicarme al arte. A medida que fui creciendo y viviendo experiencias en la vida, me di cuenta de que necesitaba transmitir lo que sentía, para que muchos sepan que no están solos y que todos en determinado momento de nuestras vidas vivimos experiencias similares. Comencé a escribir a mis 22 años; junto con la pintura fueron mi desahogo a distintas situaciones y a medida que fui creciendo fui variando mi forma de ver las cosas, las personas y la vida, lo que se nota en mis obras. Cuando fui al psicólogo, me di cuenta que no estaba cómoda hablándole a un “extraño”. Entonces tomé el camino del arte,» explica la artista.

«Realmente estoy muy feliz de todo lo que fui logrando en estos años, con mucha dedicación, sacrificio, trabajo, fe y constancia todo se logra. Sin embargo, hay muchas barreras que se soportar. Piedras constantes en el camino, puertas cerradas en la cara, y miles que se abren. Todo esto es un reto día a día pero entendí que si fuese tan fácil conseguir lo que quieres todo esto no tendría valor alguno. Nadie que haya alcanzado sus sueños te dirá que fue fácil. Hay mucho miedo presente, días muy tristes, días en los que quiero abandonarlo todo, días en los que ni me conozco, frustración y muchas personas que intentarán hacerte desistir de que continúes. A veces, tú mismo darás pasos hacia atrás cuando dudas hasta de vos misma,» reflexiona.

» Habrá obstáculos. Habrá escépticos. Habrá errores. Pero con trabajo duro, no hay límites. Un artista que trabaja en un proyecto propio se levanta cada mañana y tiene que buscar la motivación necesaria para continuar con el camino hacia su sueño a pesar de que no haya obtenido financiación, o no haya captado ni un solo cliente interesado en sus obras,» concluye.

Giovanna Gil Alves: SU ARTE ESTA PERMANENTE EN GALERÍAS

Juan Palleiro – Uruguay

Área Galería – México

PARED – Argentina

Urbanarts – Brasil

Artlink – España

EArtNet – EEUU

Noruega

Reino Unido

EXPERIENCIA / EXHIBICIONES

2016- Inju – Palabras Pintadas- Uruguay

2016- Art & Deco Punta Shopping- Uruguay

2018 – Colonia Shopping – Palabras Pintadas 33- Uruguay

2018 – Dia del Patrimonio en Sinergia Desing- Uruguay

2018 – Pintura en vivo en Radisson fiesta Piso4- Uruguay

2018 – Pintura en vivo en Municipio C – Uruguay

2018 – Exposición en FUCAC- Uruguay

2019 – Sinergia – Explosión Individual- Uruguay

2022 – Centro Comercial tres curces – Explosión Individual – Uruguay

2023 – Exposición compartida Brasil – Telae Gallery – Brasil

2023 – Exposición compartida Mombó Art Gallery – España

2023- Exposición compartida Brasil y España– Homenaje a Picasso

RECINOCIMIENTO

2018 – Premios Estrella Del Sur – Uruguay

2018 – Premio GRAN DAME – Argentina

2018 – “Grandes Mujeres Del 2018” –Argentina