El pasado viernes la Directiva de Calcar citó a los trabajadores para comunicarles la extensión del seguro de paro por unos 60 días, dijo Jesús Ramírez, Secretario de ALTRAC, en el programa TQH de Radiolugares.

También le informaron que el proyecto de reconversión será presentado luego de semana de turismo. Ramirez explicó que la profundización del problema de la sequía habría complicado aún más a la empresa láctea. «

«En la reunión del viernes fuimos con la idea que nos presentarían el proyecto, pero parece que no tienen aún nada armado, seguimos esperando…». Ramírez aclaró que no conoce detalles de ese trabajo, «no sabemos si vendrán achiques de personal, no sabemos que va pasar, estamos en una incertidumbre.»

El panorama planteado de baja remisión de leche no estaría permitiendo elaborar quesos y menos pensando en exportar, señaló el sindicalista. Tampoco la situación internacional, con la guerra de Rusia-Ucrania, no ayudó ya que se cortaron las exportaciones de quesos Maasdam, al primer país citado.

La planta de Carmelo que se dedicaba a la producción de quesos parece ser la más comprometida, «necesitamos materia prima, necesitamos leche, si no tenemos eso no podemos producir. Vemos tambos que cierran por distintos motivos, es una situación compleja.»

«Trabajamos un mes aquí en Tarariras y vamos rotando el seguro de paro, para los trabajadores está situación es muy difícil,» comentó Ramírez.