Un avión de Aerolíneas Argentinas que partió de Buenos Aires rumbo al Salvador, por algún motivo que las autoridades de aviación civil desconocen volvió sobre el departamento de Durazno y comenzó a quemar combustible cercano a la ciudad de Cardona.

A las 16:35 el avión dejó de volar en círculos y se acercaba a Conchillas.

En el Área de Operaciones de Carrasco se nos informó que no hay notificación oficial de problemas en la aeronave y que seguramente este quemando combustible para aterrizar, «los aviones no pueden aterrizar con los tanques llenos, y lo que hacen cuando detectan algún problema es quemar combustible volando en círculos -como estamos viendo ahora- o incluso tirar el mismo en el Río de la Plata. No tiene consecuencias ambientales», señaló la fuente.

