Los operativos de tránsito vienen dando buenos resultados, destacó la Alcalde Alicia Espíndola en La Mañana de Radiolugares.

La jerarca destacó el apoyo que viene recibiendo de la sociedad y anunció que si en el futuro estos operativos no fueran lo suficientemente efectivos, ya habló con el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y Santiago González Director Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana para traer a Carmelo la Guardia Republicana.

Consultados los distintos concejales por este anuncio, el Concejal Rodrigo Cóccaro (PN), explicó a nuestro medio que Espíndola mantuvo una reunión reservada en Colonia del Sacramento donde solo participó ella, el Intendente y el Jefe de Policía.

Cóccaro manifestó estar enterado de esta intervención de la Alcalde, «por lo que nos dijo, sería en casos excepcionales como alguna picada que se organice,» aclaró.

En el Frente Amplio, el Concejal Juan José Miguelena expresó a Carmelo Portal que no fue notificado de esta gestión, » a nosotros nadie nos consultó. Acá no hay medias tintas. Tenemos policía en Carmelo, si no cumplen con la función que deben realizar después queremos Republicana. ¿Quién controla si hay excesos? Este problema se podría haber solucionado mucho antes. Las autoridades tienen que hacer cumplir las leyes, nada más», concluyó.

Un viejo pedido

Según el Concejal Martín Manitto (PN) el pedido de fuerzas especiales para controlar el descontrol es de larga data.

«El pedido estuvo pero nunca se concretó», explicó Manitto.

En efecto, El 24 de febrero del 2022 se realizó una reunión interinstitucional en el Municipio de Carmelo para abordar el tema de las picadas y la seguridad en la ciudad.

En aquella oportunidad participaron el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, diputado, concejales, jueces, fiscales, director de Tránsito de la Intendencia, Sub Prefectura Carmelo, jefe de policía de Colonia, directora de Utu, Inau y vecinos de Carmelo, entre otros. En aquella reunión del año pasado se dijo que se estaba «en el puntapié inicial para trabajar en forma mancomunada», pero el tema no avanzó.

El concejal Manitto recordó otra reunión, pero en Colonia del Sacramento con el Jefe de Policía, donde éste último adelantó que dada la situación correspondía la intervención de fuerzas especiales en nuestra localidad. «Nos pidió que eleváramos una carta desde el Municipio, pero nunca se hizo«, según nos dijo el representante nacionalista. Esto fue en agosto del año pasado.

«Los operativos vienen dando resultado. El fin de semana pasado fue muy tranquilo. Este tema no se trató en sesión, supongo que todos estamos de acuerdo. Lo que debemos es hacer una carta y firmarla,» apostilló Manitto.