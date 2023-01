El canciller brasileño, Mauro Vieira, insinuó que un eventual acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China con tarifas inferiores al arancel externo común del Mercosur podría suponer el fin del bloque suramericano.

«No le interesa a nadie destruir el Mercosur. No le interesa a Argentina, no le interesa a Uruguay, no le interesa a Paraguay», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en una entrevista divulgada este domingo por el diario Folha de Sao Paulo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará el próximo miércoles una visita oficial a Montevideo, donde será recibido por el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Antes, viajará a Argentina, donde el lunes se reunirá con el presidente Alberto Fernández y el martes asistirá a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Vieira defendió que «existe una Tarifa Externa Común (TEC)» del Mercosur y que «si se negocia por fuera, se destruye la tarifa», en referencia a una posible flexibilización del grupo que forman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El Gobierno de Lacalle Pou defiende una reducción de las tasas de importación del bloque, en el marco de su intención de negociar un acuerdo de libre comercio con China, lo que ha generado algunas discordias en el Mercosur.

El canciller brasileño subrayó, sin embargo, que esa posible flexibilización tiene que «examinarse» porque «el Mercosur no es el mismo de la época de su creación».

«Tenemos que ver las necesidades de cada uno y las asimetrías que existen. Ver lo que se puede hacer en términos de algún tipo de concesión», añadió.

Preguntado sobre si un acuerdo comercial entre Uruguay y China destruiría el Mercosur, Vieira respondió a Folha de Sao Paulo: «Hay una Tarifa Externa Común, si ellos (Uruguay) negocian otra cosa, sí».

Para el ministro, «es una cuestión del marco legal del Mercosur», pues «si se negocia con tarifas diferentes, si estas fueran más bajas, las cosas que entren a ese país más baratas -porque pagan menos- circularán en los otros porque hay libre circulación (de mercancías)».

«Hay una coordinación de política tarifaria, todos nosotros adoptamos el mismo sistema para poder comerciar, exportar e importar también bajo las mismas condiciones, si no desequilibra», explicó.

Según algunas interpretaciones, no compartidas por Uruguay, las normas del Mercosur impiden a sus miembros encarar negociaciones sobre acuerdos comerciales en solitario y obligan a que toda tratativa sea discutida y llevada adelante por el bloque como un todo.

