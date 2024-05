En la última sesión del Municipio de Carmelo, se rechazó unánimemente la solicitud de colaboración económica por 15.000 pesos uruguayos presentada por Adeco Pro Destino Carmelo para la contratación de una Plataforma Giratoria 360 utilizada en la Fiesta del Puente. La decisión se basó en la falta de invitación al Municipio para participar en las reuniones de organización del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fiesta del Puente fue organizada por la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, sin incluir en el proceso a representantes del Municipio. Aunque algunas reuniones se realizaron en el Centro Comercial e Industrial de Carmelo, con detalles publicados en la página oficial de Turismo del Departamento de Colonia «Colonia Encuentro Mágico», el Municipio no fue informado ni convocado a dichas reuniones.

Durante la sesión, los concejales expresaron que no era apropiado aprobar fondos para un evento en el cual no tuvieron participación organizativa. Aunque se reconoció que Adeco – Pro Destino Carmelo no estaba implicado en la omisión, la falta de inclusión por parte de los organizadores resultó decisiva para denegar la solicitud de colaboración.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, Martín de Freitas, Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, comentó que su administración se enfoca en desarrollar eventos específicos y que en ocasiones no es necesario una invitación formal para colaborar. De Freitas subrayó la importancia de su labor para fomentar el turismo y la dinámica local a través de eventos. A pesar de las discrepancias, el Municipio colaboró activamente en la expedición de permisos y apoyo logístico para la realización del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la última sesión del Municipio de Carmelo, se rechazó unánimemente la solicitud de colaboración económica por 15.000 pesos uruguayos presentada por Adeco Pro Destino Carmelo para la contratación de una Plataforma Giratoria 360 utilizada en la Fiesta del Puente. La decisión se basó en la falta de invitación al Municipio para participar en las reuniones de organización del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fiesta del Puente fue organizada por la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, sin incluir en el proceso a representantes del Municipio. Aunque algunas reuniones se realizaron en el Centro Comercial e Industrial de Carmelo, con detalles publicados en la página oficial de Turismo del Departamento de Colonia «Colonia Encuentro Mágico», el Municipio no fue informado ni convocado a dichas reuniones.

Durante la sesión, los concejales expresaron que no era apropiado aprobar fondos para un evento en el cual no tuvieron participación organizativa. Aunque se reconoció que Adeco – Pro Destino Carmelo no estaba implicado en la omisión, la falta de inclusión por parte de los organizadores resultó decisiva para denegar la solicitud de colaboración.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, Martín de Freitas, Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, comentó que su administración se enfoca en desarrollar eventos específicos y que en ocasiones no es necesario una invitación formal para colaborar. De Freitas subrayó la importancia de su labor para fomentar el turismo y la dinámica local a través de eventos. A pesar de las discrepancias, el Municipio colaboró activamente en la expedición de permisos y apoyo logístico para la realización del evento.