Edinson Cavani, delantero de la selección uruguaya y del Valencia, valoró este martes que si es sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por golpear el monitor del VAR al término de la eliminación del pasado Mundial de Qatar 2022 contra Ghana, en la que su equipo reclamó dos penales, al árbitro de aquel partido, el alemán Daniel Siebert, «lo tienen que meter preso».

«Pero si a mí me sancionan por pegar al VAR, al árbitro, por habernos sacado del Mundial, lo tienen que meter preso, porque son errores que, con el VAR, todas las cámaras y todos los árbitros que están detrás, no los pueden hacer», recordó este martes durante una entrevista a ‘El Larguero’ de la ‘Cadena Ser’ en la víspera de entrar en juego en la Supercopa de España, en las semifinales contra el Real Madrid.

El pasado 5 de diciembre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió expediente a Edinson Cavani, junto a sus compañeros de la selección José María Giménez (golpeó con el brazo a un oficial de la FIFA al término del choque), Diego Godín y Fernando Muslera (por sus protestas al árbitro), al término del partido del pasado 2 de diciembre contra Ghana.

«Me preocupa (una posible sanción). Sí, claro que me preocupa, porque sería estar fuera de las competencias con mis compañeros, de mi club y de mi selección. Me preocupa. Pero son cosas que pasan. Pero tienen que ponerse un poco del lado del futbolista, no sólo del árbitro y demás, del lado del futbolista ver qué ha pasado, por qué ha pasado y por qué las cosas se han dado de la forma que se han dado», expuso.

«Está bien que tenemos que mantener nosotros una conducta y demás, pero somos seres humanos y cuando a veces las cosas que pasan dentro de una cancha se viven con pasión y trabajas tanto y mucho para poder llegar ahí y competir y esto y lo otro y te toca vivir esas situaciones, como no es la primera vez que nos tocó vivir, también puede ser que la reacción de un futbolista dentro pueda ser, no justificada, pero sí un poco más perdonada», añadió.

Cavani admitió que golpear el monitor del VAR como hizo él «son cosas que no se hacen». «Pero a veces en el fútbol ciertas cosas y ciertas impotencias te llevan a veces a reaccionar y a ciertas cosas que escapan a veces de uno por la adrenalina que manejamos, por esa euforia que tenemos en ese momento, y nos equivocamos», apuntó. EFE