Por Miguel Guaraglia

Con la Alcalde Alicia Espíndola dialogamos sobre los últimos trabajos del año y los que vendrán para el año que viene en estos términos:

La ciudad viene creciendo, ¿ cómo se viene respondiendo con obras públicas en los distintos barrios?

Se vienen haciendo obras, el próximo año realizaremos trabajos en el Barrio San Francisco, hicimos una parte en Lomas y haremos otra en el 2023. Con las reaperturas de nuevas calles siempre llegan después los reclamos de bitumen. Lo que hacemos es priorizar las solicitudes anteriores.

¿Los baños del Refugio se van habilitar?

El lunes nos entregaron las llaves. Lo estamos limpiando. El fin de semana los vamos habilitar.

¿Cuál será el horario de apertura y cierre?

El jueves lo hablaremos en sesión del Municipio. La idea es tenerlo abierto los fines de semana y en la temporada todos los días.

¿Viernes, sábado y domingo piensan tenerlo abierto hasta la madrugada?

Con el tema baños he planteado en el Municipio contratar una empresa los fines de semana. Los concejales no quieren gastar. En la gestión anterior contratamos empresas para atender los baños de la playa los fines de semana o cuando había algún evento. También ahora que sabemos hay un encargado en el Parador se podría hacer cargo. Pero esta persona recién comienza y no vamos a llevarle un problema. Cuando este instalado podemos conversar, pero ahora lo vamos a tener que resolver nosotros.

Se viene el P.O.A. sabemos que en los próximos días los alcaldes se reunirán con el Intendente ¿Qué pasa con Carmelo?

Hemos tenida conversaciones. Yo les pedí que el próximo año hagamos más obras y menos proyectos. Por ejemplo realizar cordón cuneta. El año pasado tuvimos el tema de los baños. Este año lamentablemente nos pasó con Plaza Saravia. Estaba todo para comenzar y una empresa presentó un recurso. Lo que estamos haciendo es comprar materiales. Estamos trabajando con Adquisiciones y Arquitectura de la Intendencia de Colonia para no perder el dinero. La obra quedaría para el próximo año. Plaza Saravia se iba hacer una parte este año y otra el 2023. Se compraría contenedores y hacer cordón cuneta, beneficiaríamos a muchos barrios.

Nos pasó lo de los baños, ahora con la Plaza Saravia ya es una locura. Estamos terminando 12 de febrero. Vamos a llegar bien. Terminamos el proyecto herramientas. Tuvimos este percance con la plaza, por eso hablamos con la OPP.

¿Qué habló con OPP?

Que no íbamos a poder proyectar la Plaza Saravia, que era una inversión de $ 1.500.000 y destinaríamos ese dinero para la compra de materiales. Como es para ese proyecto no habría inconvenientes. La presentación de un recurso por la otra empresa lleva tiempo, estamos al borde de la licencia de la construcción. Vamos hacer un concurso de precio con lo que llevaría la plaza.

¿Se conocen los motivos por lo que la empresa presentó ese recurso?

No lo se. Me informaron ayer. La empresa se presentó con un abogado.

¿Las empresas que licitaron eran todas de Carmelo?

Tres de Carmelo y dos de Montevideo.

¿Cuál fue la empresa que presentó el recurso?

Prefiero no decirlo, es una empresa de Carmelo. El argumento que presentaron es que cuando vino el Director de Arquitectura de Colonia, y nos explicó cómo se realizan las puntuaciones en las licitaciones. No llegaban con el puntaje, se les explicó, pero decidió presentarse con un abogado. Esta en su derecho.