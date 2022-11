El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo este martes que Venezuela «es una dictadura» y que su Gobierno no cambió de postura pese a haber nombrado un nuevo embajador en ese país.

Así lo declaró el mandatario en rueda de prensa tras participar de la inauguración de la cosecha de trigo en el departamento de Soriano.

«Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la Embajada que hacía las veces del cargo de embajador», explicó.

Lacalle Pou remarcó así que «no cambió nada» en su consideración que el Gobierno de Nicolás Maduro «es una dictadura».

Preguntado sobre el motivo de la decisión que trascendió en medios locales que nominó a Eber da Rosa, político de su partido, el Partido Nacional, como nuevo embajador en Venezuela, el presidente alegó que era algo previsto que «se demoró» porque tiene un servicio exterior «que va girando».

Sin embargo, el mandatario expresó que no habrá un acercamiento bilateral con Venezuela, aunque planteó como una posible excepción un vínculo comercial.

«Si no cambia Maduro yo no voy a cambiar de opinión. Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. (Acercamiento) comercial sí puede haber, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior», aseveró.

La negativa del primer canciller del Gobierno de Lacalle Pou, el exintegrante del Partido Colorado Ernesto Talvi, a calificar el gobierno de Maduro como «dictadura» generó polémica en Uruguay, pues, a cuatro meses de asumir y pese a la alta aprobación de su desempeño al inicio de la pandemia, este renunció y abandonó luego la actividad política.

Su sucesor, Francisco Bustillo, declaró al asumir que si bien Uruguay «no tiene vocación de gendarme internacional», sí considera que en Venezuela hay una dictadura. (EFE)