Pierino Esartie, Coordinador de Baby Fútbol y colaborador de Peñarol de Dolores detalló los momentos vividos en Carmelo por su equipo al enfrentar a Lito F.C.

Según su testimonio ya en el partido de ida a Dolores hubo algunos problemas al retirarse insultando, cuando terminó el partido. Ningún dirigente o persona responsable del club carmelitano habría tratado de encausar esa situación comentó Esartie en entrevista con TQH de Radiolugares.

Con ese antecedente Peñarol de Dolores vino a Carmelo, a jugar el partido de visitante, encontrándose con episodios muy graves que sucedieron en la cancha de fútbol y en el Estadio Parque Artigas.

«Los videos muestran a los chiquilines de Lito agrediendo a los de Peñarol. Del público alguien -en determinado momento- tira una botella de vino», señaló el coordinador doloreño.

«Estuvimos 40 minutos en la cancha y no podíamos salir. Los chiquilines no podían entrar al vestuario. Y cuando entraron se encontraron que faltaban dos mochilas -que luego aparecieron- pero el daño mayor fue que les llenaron con agua todas las mochilas, tenían adentro celulares. La puerta no fue violada, entraron con llave, supuestamente la única que había la teníamos nosotros, pero ahí nadie rompió puerta alguna para ingresar«, denunció Esartie.

El dirigente doloreño destacó la actitud del canchero en el Parque Artigas, «nos resguardó, se portó muy bien, nos hizo esperar. Habían pocos de seguridad que nada podían hacer. Cuando llegó la policía a la cancha nos dijeron «bienvenidos a Carmelo. El ayudante técnico fue agredido por dos menores de Lito que le pegaron dos piñazos. Fue lamentable. En Lito un solo chiquilín vino a pedirnos disculpas, después nadie. Acá hubo una omisión de gran parte de la directiva del club.»

Por último Pierino Esarte comentó que a la salida el ómnibus donde iban los jugadores fue apedreado. «Si llegan a romper un vidrio podían lastimar a algunos de los chiquilines», concluyó.