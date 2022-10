La señora recibió una llamada a su teléfono fijo. Del otro lado de la línea se presentó una persona que dijo ser su nieto. Le sugiere cambiar los dólares que ella tuviera porque iban a perder un 20 por ciento su valor, si no los cambiaba por unos nuevos, plastificados.

Posteriormente se presentó en la finca una persona que dijo ser contadora, a la cual le hizo entrega de 6.635 dólares americanos, manifestándole que cuando le haga la entrega del otro dinero, le traería todos los billetes plastificados.

Luego habló nuevamente con el supuesto nieto por teléfono Este le dijo que fuera al Banco a retirar dinero, de una cuenta compartida con su sobrina que vive en Argentina y que supuestamente estaba de acuerdo. La señora retira la suma de 10.521 dólares americanos.

Momentos después recibieron nuevamente el llamando del supuesto nieto, el cual dijo que iba nuevamente la señora a buscar el dinero.

Cuando llegó la atendieron y le entregaron el dinero. Ella le dijo que enseguida le traía los dólares plastificados. Como no volvía la supuesta contadora, su esposo llamó a su nieto al celular, no sabiendo este nada de lo sucedido, -dijo además- que el no los había llamado, concurriendo a la finca, instándolos a que realizaran la denuncia correspondiente, informó la policía.