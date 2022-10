El ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero, declaró como testigo ante el fiscal que investiga la gestión de Germán Cardoso cuando era ministro.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Pérez Banchero quien fue cesado en el 2021 por el ex Ministro Cardoso en el 2021) habló de enormes irregularidades y compras millonarias en dólares injustificadas en el Ministerio de Turismo, las cuales no avaló y desembocó en una investigación ante la justicia y en la caída del ministro.

El ex jerarca de turismo señaló en entrevista realizada en TQH de Radiolugares que el ante la justicia declaró como testigo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Yo soy una persona responsable. Antes de todo esto yo había hablado con mi sector dentro del Partido Colorado, con (José) Amorín. Le dije que no quería seguir más, que esto no me gustaba. Amorín me pide que espere unos días más. En eso me llama Cardozo, me dice que firme ese expediente sino me echaba y me terminan echando,» explicó el ex jerarca.

La «Tesis Sendic»

Según el ex jerarca de Turismo, acá se podría mencionar «La Tesis Sendic», «Sendic decía, -si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda- El problema de la corrupción no es de un sector o ideología, está en todos los partidos. y fundamentalmente en los que gobiernan y toman decisiones.

El tema es cómo los partidos resuelven los temas de corrupción. Y yo que soy colorado tengo que decir que el Partido Colorado en un año no hizo nada,» denunció.

«Esperé que el partido (colorado) hablara, tomara una opinión, solamente he tenido un respaldo de la Lista 15, hay silencio, no se llamó al Comité de Ética, concluyó Pérez Banchero.

Para Martín Pérez el Partido Colorado viene funcionando muy mal, «es un partido que no tiene conducción. Nadie se hizo responsable al menos de tratar el tema. A mi nadie me escuchó y eso me dejó realmente mal. No he tenido mi oportunidad de explicar dentro del partido estas cosas. Este aislamiento que me hacen internamente, tal vez es pensado que me voy a ir del Partido Colorado y yo no me voy a ir,» sentenció.