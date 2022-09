PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay reafirmó este lunes su compromiso con el multilateralismo y los derechos humanos así como su aporte en la mitigación del calentamiento global durante el 77º Periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en la ciudad de Nueva York.

Así lo destacó durante su intervención el canciller del país suramericano, Francisco Bustillo, quien también hizo mención al apoyo de su país a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia, nación a la que solicitó «el cese de hostilidades».

«La comunidad internacional enfrenta hoy tres retos de gran magnitud: la paz y la seguridad internacionales, el medioambiente y la salud mundial», expresó.

En ese sentido, señaló que el sistema multilateral «es esencial» para abordar estos desafíos «no solo como principio inspirador» sino como una «herramienta clave» para que los esfuerzos de los países resulten eficaces.

«Quiero ratificar una vez más nuestro compromiso con el multilateralismo», sentenció el canciller uruguayo.

En tanto, hizo un llamado a los Estados a la «responsabilidad primordial» en la defensa de los derechos humanos de sus poblaciones.

«Nos provoca un profundo rechazo ver que en muchos lugares del mundo los derechos básicos de millones de hombres, mujeres y niños son violados en forma flagrante», aseveró.

En ese contexto, subrayó que «no existe un foro más adecuado» que la Asamblea General de la ONU para reafirmar la «vocación humanista y humanitaria» de su país para reiterar su «compromiso constante y permanente» con la agenda de los derechos humanos.

Con respecto al cambio climático, el canciller suramericano remarcó que pese a que los resultados «no colmaron todas las expectativas generadas» en la pasada edición de la COP 26 en Glasgow, se alcanzaron «algunos resultados auspiciosos».

En ese sentido, señaló que los países «no han renunciado» al objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales.

«A pesar de la coyuntura adversa, este año 2022 debería significar también un hito para la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ya estamos transcurriendo la década de acción y es imprescindible pasar de la retórica a la concreción de las metas», aseguró.

De igual manera, Bustillo recordó que su país se cuenta entre los primeros 15 contribuyentes de tropas al sistema de Naciones Unidas y actualmente sus despliegues principales se encuentran en la República Democrática del Congo y en los Altos del Golán.

«Uruguay no concibe la paz en el mundo si no existen compromisos serios y firmes de parte de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación», dijo.

Finalmente, el representante de la diplomacia uruguaya señaló que la democracia y el estado de derecho son elementos «necesariamente interdependientes» para que el orden social y político de un país represente la «voluntad genuina» de sus ciudadanos.

A su vez, manifestó el orgullo de que su país sea considerado como una «democracia plena» e insistió en la responsabilidad de los gobernantes para protegerla «ante los múltiples desafíos».

Francisco Bustillo asistió a la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas en representación de su país tras el anuncio de la ausencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien, según informaron medios locales a principios de mes, pidió autorización a la Asamblea General uruguaya para tomarse vacaciones del 20 al 25 de septiembre. (EFE)