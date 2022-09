La coordinación entre los distintos actores, tanto públicos como privados, es el principal desafío que América tiene para luchar contra el lavado de activos y contra los delitos precedentes.

Así lo explicó este martes a Efe el uruguayo Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que está celebrando en Montevideo su décima edición.

«Hay muchas políticas en materia antilavado y en materia de ataque de los delitos precedentes que a nuestro juicio aún le falta bastante coordinación interinstitucional e interregional para con los mismos estándares poder atacar ese tipo de crímenes», apuntó Sabella.

Asimismo, el experto detalló que el lavado existe «porque hay delitos precedentes» como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, las estafas piramidales y los ciberdelitos, cuyas cifras «están en incremento».

Sobre este tema, en diálogo con Efe, el presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR), el mexicano Miguel Tenorio, remarcó la importancia de intercambiar experiencias sobre lo que pasa en otras partes del mundo y explicó que en este momento se estima que entre un 5 % y un 7 % del producto interno bruto de la región «está siendo utilizado para el blanqueo de capitales».

«Estamos hablando de una cantidad importante de recursos», apuntó Tenorio, quien añadió que «la mezcla de recursos que provienen de una actividad ilícita con los de una empresa que está haciendo operaciones lícitas es una de las formas de lavado de dinero más recurrente en la región».

El mexicano indicó también que se deben estructurar mecanismos que permitan a las organizaciones financieras llevar a cabo una metodología «para identificar y, en todo caso, reportar a la autoridad cuando está llevándose a cabo un evento que pudiera estar favoreciendo el lavado de dinero».

Por su parte, el argentino Gonzalo Vila, director general para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, afirmó que «el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal y el fraude son las cuatro patas del cuerpo de los delitos financieros».

En este sentido, puntualizó que «en la pata del fraude, en los últimos años, ha surgido el tema del factor o el elemento cibernético, digital, interactivo y de internet que ha incrementado los riesgos de la vulnerabilidad».

De acuerdo con esto, dijo que en el último tiempo «muchos actores de la economía real» se han visto «muy vulnerados» por esta problemática.

«Si no se crea conciencia, si no se educa, si no se capacita y se explica al público cuáles son las vulnerabilidades va a seguir ocurriendo», concluyó el argentino. (EFE)