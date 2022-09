La diputada Nibia Reisch le respondió al sector de Lausarot y a este mismo, sobre los cuestionamientos que se hicieron sentir, por su ausencia en los actos del 25 de Agosto en Carmelo.

Reisch respondió que no había escuchado esas voces pero aclaró que «cuando uno trabaja y los otros no, lo único que pueden hacer es pegarte, porque nunca van alcanzar todo lo que nosotros hacemos.»

La diputada cuestionó al sector de Lausarot, «no los he visto en contacto con la gente. «Cuando Lausarot fue diputado la verdad se lo veía poco recorrer el departamento. Son realidades y lo digo con respecto.»

Reisch invitó a comparar trayectorias «analicen el trabajo parlamentario de cada uno. A veces buscan votos, en vez de trabajar para solucionar problemas, se le pega al que trabaja. Es cosa de la política. Sucede en todos los partidos. Estoy acostumbra a que me critiquen los que hacen poco. Me gustaría verlo más activo en la cancha y no escribiendo artículos», apuntó.

Nibia Reisch explicó que no estuvo en el acto de Carmelo, pero ese día participó en uno similar en Costa del Inmigrante y luego fue en la tarde a las carreras de caballo en Colonia del Sacramento. «No solo hay que estar en los actos protocolares, también tiene uno que recorrer el interior profundo», explicó.

«A los que critican les digo que las urnas son las que hablan y los ponen en su lugar. Lausarot me pega y se olvida de la actitud que tuve en unificar el partido en Colonia», precisó la diputada.

«He trabajado por el departamento, por el país, por el partido, todo puede ser cotejado en el Parlamento, tengo tranquilidad de conciencia», concluyó.