María de Lima, Coordinadora General Área De Descentralización y Cohesión de la OPP, confirmó en TQH de Radiolugares que el proyecto en el marco de «Nuestra Huerta» que el Municipio de Carmelo ganó el año pasado tiene hasta hoy confirmado solo un 3% de avance.

Carmelo Portal visitó el invernáculo que se construyó para plantar en el predio de los barracones este jueves 28 de julio. El lugar se encuentra abandonado, no hay ninguna plantación.

El invernáculo vacío

Desde el Municipio se argumentó que cuando mejorara el tiempo se iba a utilizar el invernáculo. Pero lo curioso es que un invernáculo es un lugar que permite la producción fuera de época, facilitando el control de la plantación. Justamente cuando el tiempo sea más benigno, es cuando menos utilidad tendría.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por ejemplo en invierno podría haber sido utilizado ya que se puede obtener un microclima mediante el control de la temperatura, de la humedad y de otros factores ambientales; sin embargo no se plantó nada.

Solo quedan 60 días para culminar el programa y la OPP no ha enviado técnicos del Ministerio de Ganadería porque, a pesar que desde el Municipio de Carmelo le dicen que vienen avanzando, en los papeles -que es lo importante- solo pueden certificar el 3%, y con ese nivel tan bajo de realización no califican para una visita en territorio.

De Lima señaló que si el Municipio de Carmelo no cumple en tiempo y forma deberá devolver el dinero no invertido, que serían unos $ 140.000, ya que ayer en sesión la Alcalde Alicia Espíndola confirmó que han gastado unos 60 mil pesos desde setiembre del año pasado a la fecha. En la próxima sesión entregará la documentación que acreditan esos gastos.

«Todo lo que no se ejecuta se devuelve» dijo la jerarca de la OPP quien espera los próximos días que desde el Municipio de Carmelo avancen en el proyecto.

Para mediados de agosto está previsto un zoom con los 60 municipios que participan en el programa Nuestra Huerta. Allí Carmelo tendrá que mostrar lo que se hizo.

La crítica situación del proyecto «Nuestra Huerta» viene siendo seguida atentamente por los partidos políticos locales, pero también en la Junta Departamental de Colonia. Ayer se conoció que un edil nacionalista que integra la Comisión de Ganadería mostró su pesar por esta situación debido a que había un proyecto de realizar huertas escolares se dejó de lado al enterarse de la existencia de este proyecto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cosa rara

El proyecto ha generado una serie de situaciones poco claras, la compra de un motocultivador y soplador el año pasado que aún no se utilizó y su gasto supuestamente se dispuso debido al ofrecimiento de una promo que incluía el soplador gratis. El mismo no se compró con los $200 mil pesos del proyecto, sino con el literal C, del rubro herramientas, tal cual se desprende en la rendición de cuentas. Este equipo esta guardado en el corralón municipal desde hace casi un año.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para sumar problemas, se conoció esta semana que la ONG Moldeando el Futuro que aparece como socia del proyecto jamás fue llamada a participar. Es más, participó en el llamado pero por fuera del presentado oficialmente por el Municipio. Moldeando aclaró que ellos no son socios del proyecto porque nunca los participaron del mismo.