En el acto de transferencia del aeropuerto de Salto a Aeropuertos Uruguay para el inicio de obras y su integración al Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, el ministro de Defensa Javier García, aseguró que estas obras generan “descentralización” y aseguró que con esta mañana estamos “abriendo Salto al mundo”.

Ministro de Defensa Nacional saludando al director ejecutivo de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa

Se realizó este viernes en Salto el acto de la firma de los documentos para transferir a la empresa concesionaria Aeropuertos Uruguay, el aeropuerto de Salto, en el marco de la conformación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales.

Además del ministro García estuvieron el intendente de Salto Andrés Lima, el comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya gral. del aire Luis de León, el director gral. del ministerio Fabián Martínez, el director de la Dinacia brig. Gaetano Batagliese, legisladores electos por Salto y representantes de Aeropuertos Uruguay, encabezados por su director ejecutivo Diego Arrosa.

El ministro recordó que la política aeroportuaria del Uruguay atravesó diferentes gobiernos y citó lo realizado en el inicio de la misma por el presidente Jorge Batlle, porque “fue quien tuvo la decisión inicial y también la valentía política de emprender un camino que era muy importante para el Uruguay. Continuó con decisiones del presidente Mujica para ampliar esta política. Después, el último día del gobierno del período pasado, 28 de febrero del 2020, el presidente Vázquez envía un proyecto al Parlamento creando el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. El Parlamento analiza el proyecto, lo mejora y lo aprueba. El presidente Lacalle Pou establece por decreto la extensión del sistema, quiénes van a estar incluidos y extiende el sistema. Así que diferentes presidentes de todos los partidos que han estado en el gobierno, han tomado la decisión de que lleguemos hasta aquí”, sostuvo García.

Indicó que para quienes viven en Salto, “esta es una inversión que va a superar los 12 millones de dólares, está calculado en casi 12 millones 400 mil dólares. Obviamente ésta inversión trae atado de la mano trabajo y aquí van a trabajar en forma directa más de 150 personas. Entre 150 y 200 mujeres y hombres, seguramente la enorme mayoría salteños o de la zona o región, van a trabajar aquí, pero al mismo tiempo, todos sabemos que una inversión así tiene puestos de trabajo directo y genera puestos de trabajo indirecto”, puntualizó.

Agregó que se trata de “una obra muy importante, que va a significar algo que genera descentralización, esto es parte de una política descentralizadora, donde la inversión está generada en el interior, con mano de obra del interior para generar desarrollo en el interior”.

“Voy a profundizar aún más, el presidente de la República decía ayer en Asunción: “la mejor forma que tengo de defender a mi nación y a los uruguayos es abrir Uruguay al mundo”. ¿Qué estamos haciendo esta mañana aquí en Salto? Abriendo Salto al mundo, porque no es una entelequia, no hay una puerta que es Uruguay, Uruguay tiene muchas puertas. Cuando el presidente dice abramos y vamos a abrir Uruguay al mundo, se puede decir que para que Uruguay se abra al mundo, Salto se tiene que abrir al mundo, Treinta y Tres se tiene que abrir al mundo, Paysandú se tiene que abrir al mundo, Canelones, Durazno y Tacuarembó, eso es que Uruguay se abra al mundo”, consideró.

Agregó que “genera a partir de esta apertura trabajo, desarrollo, descentralización, oportunidades, que haya gurises que puedan tener más posibilidades para estudiar, para desarrollarse y para crecer.

“Esto obviamente no es, ni puede ser, obra de un solo gobierno, lo que importa es la institucionalidad del país, muchas cosas que se están empezando ahora se continuarán después y muchas cosas que empezaron antes las culminamos nosotros. Esa es la fortaleza que tiene un país con una institucionalidad muy fuerte”, subrayó el ministro.

Agregó luego que “nadie duda que esta propuesta que tiene el gobierno nacional y que lidera el presidente de la República de llevar adelante un tratado de libre comercio con China, que genere más posibilidades de trabajo, de empleo y de desarrollo, va a contar con el apoyo del intendente Lima si garantiza más puestos de trabajo, siendo el intendente Lima un intendente de la oposición, yo no tengo duda alguna que lo va respaldar. Así como no tengo duda alguna que si esto lo hubiera propuesto otro gobierno de otro partido político, la coalición de gobierno lo iba a respaldar, porque así tiene que funcionar”, señaló. “Claro que habrá tiempo para debate, para mejorar, para que las cosas puedan ser mejores, pero cuando la oportunidad es más trabajo, más oportunidades, más crecimiento, más desarrollo, más calidad de vida, más felicidad, sin duda alguna que ahí nos encontramos todos. Porque no habrá nadie en el mundo, nadie, que defienda más y mejor a los orientales que los orientales mismos, por aquello de que mi vaso es pequeño pero yo bebo de mi vaso”, concluyó.

Una gran oportunidad

El director ejecutivo de Aeropuertos Uruguay Diego Arrosa indicó que “en noviembre del año pasado asumimos la responsabilidad de modernizar seis nuevos aeropuertos, acoplados a los ya concesionados de Carrasco y Punta del Este.Esto entendemos que es un proyecto que va a llevar a Uruguay a otro nivel en cuanto a lo que es conectividad aérea e infraestructura aeronáutica. Un desafío que nosotros creemos que es una gran oportunidad porque nos va a conectar mucho más domésticamente, pero va a conectar a Uruguay con la región y el mundo”, aseguró.

Indicó que “hoy es un día clave, tomamos formalmente la posición del aeropuerto de Salto, es el tercer aeropuerto, ya tomamos Carmelo, Rivera y ahora Salto. Para nosotros es un desafío bien importante. Para Salto tenemos un proyecto bien lindo, como compañía entendemos que tiene una oportunidad enorme, por lo linda que es esta ciudad, por todo el atractivo turístico, empresarial y logístico que tiene. Y entendemos que, en el corto plazo vamos a lograr mayor conectividad con la capital, sin duda, pero también con la región, Argentina y el sur de Brasil. Ya tuvimos algunas conversaciones con algunas compañías aéreas y compañías de charters, ahora está llegando un avión en 10 minutos que es una de las que estamos conversando”, puntualizó.

Arosa destacó lo que fue la transición y “el recibimiento que tuvimos de todos los trabajadores del aeropuerto de Salto, la verdad que felicitarlos, ha sido un placer como nos han recibido, gracias Carlos. Quiero aprovechar para reconocer también a todo el equipo de Aeropuertos Uruguay, que desde la pandemia venimos trabajando en este proyecto con enorme satisfacción estamos empezando a ejecutar todo lo que teníamos planificado.