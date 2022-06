Por Anailén Nassif Gopar

El pasado viernes la Junta Departamental de Colonia recibió los informes de la comisión Investigadora sobre los hechos acaecidos en el Municipio de Florencio Sánchez que determinaron la formalización y posterior sentencia condenatoria del Alcalde de dicho organismo, señor Alfredo Sánchez, de las concejales integrantes del cuerpo señoras María Sánchez y Nancy López, y del edil Pablo Sánchez, entre otras personas involucradas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Luego de analizados los mismos el legislativo Departamental resolvió aprobar una moción donde se requiere:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Presentar ante la Cámara de Senadores a las concejales Nancy López y María Sánchez (condenadas penalmente) que no han tenido consideración aún para un juicio político (cuestión que sí lo tuvieron el ex Edil Pablo Sánchez y el ex Alcalde Alfredo Sánchez).

Además, requerir al Tribunal de Cuentas que informe sobre la intervención impuesta de oficio sobre el Municipio de Florencio Sánchez porque aún no hay información al respecto.

Asimismo pedir a la Intendencia que informe sobre la investigación administrativa dispuesta sobre el Municipio de la cual no hay información en el Cuerpo. Se votó poner a disposición de todos los Ediles los recaudos y diligencias efectuadas durante la investigación porque en un principio fueron reservados (actas, testimonios, documentos, oficios, etc.).

Por otro lado se aprobó que los 4 informes efectuados por la Comisión Investigadora de la Junta sean enviados al Senado de la República, más concretamente a la Comisión de Constitución y Códigos, también al Tribunal de Cuentas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al Municipio de Florencio Sánchez y a la Intendencia de Colonia.