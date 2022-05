La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) finalizó una semana de reuniones con destacados políticos y altos representantes de organismos de la región, en línea con su objetivo de fomentar el comercio intrarregional, elemento fundamental para la integración.

En este marco, el Secretario General del organismo, Sergio Abreu, se reunió con el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, en un encuentro de gran interés para la región, ya que el jerarca brasileño dirige la Comisión de Alto Nivel de Consulta y Cooperación Chino-Brasileña (COSBAN).

Por otra parte, Abreu mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Alberto Franco França, en la que conversaron sobre temas relativos a infraestructura en la región, puertos digitales, pymes, cooperativas, comercio y el contexto internacional actual.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Sin inversión no hay comercio, sin comercio no hay empleo, y sin empleo no hay paz social”, resumió Abreu tras la reunión con Franco França. “La pregunta que nos hacemos es cómo ayudamos a las pymes de la región, que perdieron más 30 millones de puestos de trabajo en la pandemia”, agregó. La respuesta, sostuvo Abreu, se encuentra en lo digital.

“La ALADI busca tener presencia con instrumentos digitales para avanzar en el proceso de integración”, como por ejemplo la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios, “con herramientas diseñadas especialmente para las pymes regionales, atendiendo directamente sus necesidades y potenciando su participación en el comercio intrarregional. Brasil seguramente va a generar un aporte importante en este sentido”, dijo Abreu.

Por otra parte, en su primera gira oficial, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, visitó la sede de ALADI, donde brindó una conferencia sobre el rol de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y los desafíos de la región tras la pandemia.

Allamand explicó que en Iberoamérica hay “desafíos significativos” que atender. Uno de los más importantes es la recuperación económica post COVID-19. Al respecto, dijo que la pandemia “golpeó desequilibradamente a la región”, que necesita “una recuperación económica diferente”. En este sentido, sostuvo que la recuperación debe ser políticamente inclusiva, socialmente viable y ambientalmente sostenible.

Mencionó el crecimiento como otro desafío, y apuntó que ALADI “tiene mucho que aportar” por su preocupación en lo que refiere a la brecha digital y el comercio intrarregional. A su vez, pidió “trabajar para atraer inversiones” y generar confianza en las instituciones y personas.

Finalmente, Abreu manifestó la importancia de trabajar en la reducción de la brecha productiva, digital y social.