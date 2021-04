El Edil Facundo Machin (MPP-Frente Amplio) presentó en la Junta Departamental, un Proyecto de Resolución encomendando al Ejecutivo Departamental estudie la posibilidad de exonerar el pago de locación de espacios públicos a las ferias vecinales del Departamento.

Una medida que ya se había aplicado en el 2020, y que por la situación sanitaria que atraviesa el departamento se hace nuevamente necesaria. Incluye también a los stands de la Feria de la Ciudad de Colonia del Sacramento, señala el comunicado del edil.

Además, en relación a la Feria del Ciudad, el Edil propone que se estudie la posibilidad de disponer de un Guardia de Seguridad o Sereno para la noche. Los feriantes le han manifestado la dificultad que atraviesan. Desde el Ejecutivo Departamental no les han comunicado si se le exonera o no el pago, han cerrado 55 locales, de 70 que habían en su momento. Los 15 que aún sobreviven, hacen malabares para subsistir, abren los fines de semana y tienen que acarrear sus productos cada vez que se dirigen hacia allí, porque al no haber sereno, les han robado varias veces, advierte Machin.

La mayoría no cuenta con locomoción para llevar los productos y tienen que pagarla, para ir y transportar los mismos. Pero para tratar de buscar una salida a todas estas problemáticas, el Edil en su propuesta encomienda al Ejecutivo que convoque la conformación de la Comisión Asesora establecida en la Ordenanza de la Feria de la Ciudad del año 1997. En la cual participan Ejecutivo, Legislativo y Feriantes.

Entre otras posibles soluciones, Machin propone que se estudie su reubicación, un local que vienen solicitando los feriantes desde hace ya bastante tiempo, es el Galpón de AFE. Un espacio que en los últimos tiempos, y previo a la pandemia venía atrayendo gran concurrencia de público, es la Feria de los Domingos en las inmediaciones del Liceo Departamental N° 1. Además de atraer a las vecinas y vecinos del departamento, atraía a los turistas. Un atractivo turístico y cultural por excelencia, en la cual no falta nada.

Justamente la gran concurrencia fue uno de los motivos de su cierre. Pero intercambiando con algunos de los feriantes, el Edil Machin supo que la Intendencia no ha establecido un canal de contacto oficial con ellos, se enteraron por la prensa de su suspensión y la posibilidad de recibir una ayuda económica, si justifican que la venta en la Feria de sus productos, es su único ingreso.

Los feriantes manejaron varias alternativas ante la posibilidad de suspender la realización, pero no tuvieron el ámbito para plantearlo, entre otras: Ampliar más los espacios entre puestos, extenderla por calle Rivera (cuestión propuesta ya en el pasado), trasladarla a la Rambla Costanera, entre otras. Por eso ante un escenario de poco y nada de diálogo, Machin propone que se conforme un ámbito como el de la Feria de la Ciudad. Una Comisión Asesora en la cual exista un ida y vuelta entre los feriantes y el Gobierno Departamental. Desde el colectivo de feriantes, entienden que en esta Comisión deberían participar, además de los feriantes, la Dirección de Promoción y Desarrollo y el Departamento de Higiene y Servicios.