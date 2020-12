El debate de las colaboraciones, que mensualmente entrega el Municipio, posicionó a cada uno de los concejales, más allá de los resultados que se obtengan, cuando en una mesa de trabajo, sin público ni prensa, se pongan de acuerdo con las políticas de mecenazgos que acuerde el nuevo gobierno local.

Mientras Daniel Caraballo y Juan José Miguelena denunciaron una herencia de «aceptar colaboraciones a amigos», la Alcalde Alicia Espíndola se paró firme y dejó en claro que no mezcla amistad con política. Sin embargo el concejal Luis Pablo Parodi aseguró que «en todos los partidos políticos hay amigos», mientras que Martín Manito bajó decíbeles a la discusión señalando que para algunos estos temas «son nuevos» y propuso llevar la discusión a un ámbito más reservado como las «mesas de trabajo.»

El tema surgió del concejal Daniel Caraballo (FA) quien reflexionó que el cuerpo se debía una instancia de discutir las colaboraciones, «tenemos que hablar. No somos un centro de beneficencia, lo que estamos gestionando no es dinero nuestro, sino de la gente. Yo he estudiado y ha existido una colaboración entre $ 200.000 a $ 300.000 a una empresa particular.»

El silencio fue interrumpido por su propio compañero de lista, Juan José Miguelena quien explicó: » Estamos convencidos que tienen que cambiar las cosas. Hay temas que vienen tratados desde antes. Nosotros con Daniel (Caraballo) queremos cambiar la forma de hacer política. Usted Alicia es la autoridad máxima, no vamos a aceptar las colaboraciones a amigos, lo único que pido es que este Municipio no se transforme en un Club Político», afirmó.

Fue entonces que medió el concejal nacionalista Martín Manitto quien reflexionó: «Hay que tener en cuenta que para todos es algo nuevo, propongo tener una Reunión de Trabajo para tratar varios temas, especialmente éste.»

Luis Pablo Parodi (PN) tiró puentes entre lo que dijeron los concejales frenteamplistas y el nacionalista Manito, cuando expresó estar «totalmente de acuerdo con el Concejal Manito. Cuando se planteó el tema de las Colaboraciones yo estaba, y en todos los partidos políticos hay amigos», en sintonía con la denuncia de Caraballo y Miguelena.

A su vez Parodi reconoció la labor de Espíndola «yo he seguido desde fuera a Alicia y doy fé de su forma de trabajar totalmente honesta.»

Finalmente la propia Alcalde zanjó el debate analizando que «este es un año atípico, tenemos notas y expedientes de tiempo atrás», le contesto al Concejal Miguelena: «Yo no mezclo política con amistad,» sentenció.