El Diputado Nicolás Viera en la discusión del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal 2020 – 2024, mencionó que el departamento de Colonia no aparece en ninguna parte del mismo.

«Al igual que otros legisladores, primero leí el proyecto presupuestal remitido por el Poder Ejecutivo y luego, por temor a haberlo salteado, hice la prueba de aplicar el buscador de palabras en el PDF con el término “Colonia”. Sabe cuántos artículos hablan sobre temas para Colonia, ninguno Sr. Presidente, ninguno,» comentó.

«¿Estará el CTI para el Hospital de Colonia? ¿Tendremos soluciones habitacionales para vecinos de Riachuelo, Colonia Cosmopolita, Ombúes de Lavalle, Rosario y tantas otras ciudades que lo necesitan?,» se preguntó.

«Serán 10 las instituciones beneficiadas con partidas del inciso 21, Subsidios y Subvenciones. Ocho de ellas ya eran beneficiarias y dos se suman. A nuestro pesar, porque hemos sido participantes activos para que estas instituciones logren estar comprendidas en este presupuesto, se les aplica un recorte importante del beneficio, en algunos casos en más del 80%. Pero, parece que hay que acostumbrarse con que “algo es algo…”, acotó.

Viera precisó que «hace algunas semanas, nos reunimos con Asistentes Personales del Sistema de Cuidados preocupados por la falta de recursos para continuar desarrollando su trabajo. Y tenían razón en estar preocupados. El nuevo gobierno no estableció el Plan Quinquenal y no habrá recursos para un sistema que lleva empleando alrededor de 7.000 personas de todo el país.

Además, INAU no tiene previsto recursos para el funcionamiento de los nuevos CAIF.»

En educación el diputado opositor argumentó que «los colonienses, que por momentos nos ilusionamos en poder tener a la UdelaR en nuestro departamento… tampoco será posible; la UdelaR lucha por sobrevivir con los programas que tiene sin posibilidades de seguir avanzando en el interior.

Si pensamos en otras áreas que involucran a nuestro departamento, no podemos obviar a INIA de “La Estanzuela”, institución que se la limitará en los recursos que financian la investigación y la ciencia, y sus autoridades tendrán que decidir si mantiene la infraestructura actual o recortan las becas de desarrollo profesional.»

Viera cerró su participación reflexionando «Si existiera un muro pintado, en algún rincón de este país, que dijera “Vos tan malla oro y yo tan pelotón” me representaría a cabalidad.»