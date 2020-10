PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Hay gente que no termina de entender”, dijo el presidente Lacalle Pou en Sarandí Grande, acerca de la realización de una megafiesta no autorizada en Maldonado, dado que no se cumplieron los protocolos sanitarios previstos por la pandemia de COVID-19. El mandatario recordó que sobran los ejemplos en el mundo de cuáles son las consecuencias de esas actitudes y anunció que el Gobierno tiene potestades para aplicar sanciones.

En rueda de prensa, tras participar en el acto de conmemoración del 195.° aniversario de la batalla de Sarandí, en Florida, el presidente de la República mencionó que cuando el Gobierno decidió abrir las actividades “se dijo que podía haber contagios”.

No obstante, insistió, con actividades reguladas y el cumplimiento de los protocolos es posible evitarlos. “En esto no hay magia (…), las consecuencias están íntimamente ligadas a las conductas humanas”, indicó.

En ese sentido, se mostró preocupado por la realización de una megafiesta no autorizada en Maldonado y recordó que el Poder Ejecutivo aplicará sanciones cuando se constate este tipo de conductas.

En otro orden, confirmó que el Ministerio de Defensa penó a un general por un caso de violencia doméstica. Dijo que el titular de la cartera, Javier García, cuenta con su respaldo en la decisión y no descartó otros castigos tras evaluar el caso.

Consultado por los periodistas, también manifestó su preocupación por el número de homicidios registrados en los últimos días. “No quiero entrar en lo que siempre critiqué, catalogar un homicidio como ajuste de cuentas, como si no importara tanto”, sostuvo.