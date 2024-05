Montevideo, 24 may (EFE).- El presidente Luis Lacalle Pou, afirmó este viernes que «no hubo presión» a la Justicia de su país tras la difusión de chats entre el ahora expresidente del oficialista Partido Nacional (PN) Pablo Iturralde y el exsenador Gustavo Penadés, por supuestos beneficios de la Fiscalía.

«He estado escuchando muchas cosas en estas últimas horas. Si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales. La fiscal falló y falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando», dijo el gobernante a la prensa.

Según publicó el semanario local Búsqueda, Iturralde celebró junto a Penadés la designación de la fiscal Alicia Ghione, a quien calificó como «amiga», en la investigación por las denuncias de abuso sexual infantil en contra del exsenador, luego de que el acusado se quejara del nombramiento en primera instancia de la fiscal Mariana Alfaro.

Tras la divulgación de estas conversaciones, Iturralde presentó su renuncia a la presidencia del PN.

En ese sentido, Lacalle Pou insistió en que desde su Gobierno «Hay preocupación» con respecto a algún tratamiento de Fiscalía y se refirió al caso del narcotraficante italiano Rocco Morabito, quien se escapó de una cárcel de Montevideo en 2019.

«Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas. Voy a decir uno para no decir que es al voleo: (Rocco) Morabito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel y todavía no sabemos nada? Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor, para que la gente tenga Justicia, es que vaya lo más rápido posible», sentenció.

Luego de su renuncia, Iturralde publicó una carta en la cual resaltó que la noticia de que ejerció algún tipo de incidencia en la asignación de una fiscal es «absolutamente falsa» y dijo que los hechos respecto a lo actuado por la Justicia «son elocuentes».

Asimismo, puntualizó que solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio «con el objetivo de esclarecer los hechos». EFE