Salto: el país bajo la lupa.

En este informe de la consultora salteña ágora les presentamos los principales resultados de una encuesta en el departamento litoraleño. La misma define este momento como de profundo pesimismo con el rumbo del país y de la situación actual.

Como podemos observar la mayoría de los salteños opinan que el país está estancado, ello lo señalan casi el 56% de los encuestados. Si a ellos les agregamos algo más del 15% que consideran que el país está retrocediendo tenemos que más del 70% tiene una visión negativa sobre el presente. Los que consideran que el país está avanzando son casi uno de cada 4 salteños.

Cuando la pregunta es cuál es el principal problema de Uruguay en el momento actual las respuestas se ordenan de la siguiente manera:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Como desde hace mucho tiempo, desde que salimos de la pandemia, los salteños observan los mismos tres problemas, aunque no siempre son ordenados de la misma manera. En esta ocasión los problemas económicos se ubican en primer lugar con más del 25% de las menciones (no llegar a fin de mes, salarios bajos, precios altos, etc), en segundo lugar y casi en los mismos niveles aparece el desempleo con el 24% de las menciones y en tercer lugar con casi el 18% la inseguridad. Como señalamos en otros informes que puede consultar en nuestra página, desde hace un tiempo que la pobreza ha vuelto a surgir como un problema para una parte de la población al igual que el tema del consumo de drogas, aunque en estos casos con niveles sensiblemente menores que los anteriores problemas mencionados.

En Salto el interés en la política nacional está a la baja, y esto es particularmente importante en un año electoral, en el siguiente gráfico podemos observar los resultados obtenidos ante la pregunta si a la persona le interesa la política nacional:

A menos de un cuarto de la población salteña la interesa la política, existe más de un 46% que decididamente manifiestan que no les interesa y un 30% que se inclinan por un “regular” o un “más o menos”. Esta muy baja politización entre la sociedad salteña puede tener diferentes efectos sobre el escenario electoral que se está construyendo de cara al ciclo que comienza en Junio con las elecciones primarias o internas. Además plantea diferencias con otros departamentos cercanos, por ejemplo con Paysandú: https://www.agora.com.uy/opinion-publica/paysandu-ii-escenario-electoral/

Tampoco es un buen momento para la evaluación de gestiones nacionales: tanto la aprobación del presidente Lacalle Pou como el Gobierno Nacional muestran bajos niveles de satisfacción entre los ciudadanos de Salto. Esto se ha acentuado en el últimos año en ambos casos. Observemos primero la aprobación del presidente Lacalle Pou que en Salto se encuentra dividida casi en tercios:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta situación, muy diferente a la de los primeros años de gestión donde también en Salto el presidente tenía niveles de aprobación muy elevados, se desmarca de lo que ocurría hace un tiempo atrás cuando medíamos este indicador en todo el litoral de Uruguay https://www.agora.com.uy/opinion-publica/la-opinion-publica-del-litoral-final-2022/

Esta especie de tercios en la que están divididas las opiniones a la hora de aprobar o no al presidente, también muestra un escenario particular cuando los salteños evalúan al conjunto del gobierno nacional.

Aquí los tercios ya no son tan similares, la mayor cantidad de salteños evalúa con nota negativa al gobierno nacional, casi un 33% de los encuestados, frente a ellos casi un 27% evalúa con nota positiva el acciones del gobierno y un grupo mayoritario lo evalúa en términos de regular o el espontáneo “más o menos”, estos con casi el 38% de los entrevistados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Resumen técnico de la encuesta: Esta es una síntesis de prensa realizada a partir de la encuesta en el departamento de Salto implementada entre los días 12 y 27 de abril de 2024. La misma se realizó a partir de una muestra de 394 encuestas. Se realizaron entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital del departamento a partir de los 18 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para esta zona y este año. Los datos históricos presentados pertenecen a la base de indicadores de Ágora sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.2% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95% para la información general. En los sub universos presentados dicho margen es mayor.