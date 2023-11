Este domingo, Argentina decide su próximo presidente en un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Cerca de 18,000 argentinos residentes en Uruguay están habilitados para votar en los seis centros de votación dispuestos por el Consulado en diferentes departamentos del país.

Tras unas elecciones generales con un notable aumento en la participación electoral, se han establecido sedes en Montevideo, Colonia, Fray Bentos, Maldonado, Paysandú y Salto. Estas sedes permitirán a los ciudadanos argentinos en Uruguay emitir su sufragio, siempre y cuando figuren en el padrón correspondiente a cada Consulado.

En total, alrededor de 18,000 personas en suelo uruguayo tendrán la oportunidad de participar en estas elecciones argentinas. Aquellos interesados en votar pueden verificar su información, incluyendo mesa y número de orden, en la solapa «argentinos en el exterior» en la página oficial www.padron.gob.ar.

Los centros de votación están distribuidos en seis departamentos:

Montevideo: Sede en el Consulado General de la República Argentina, ubicado en Wilson Ferreira Aldunate 1281. Colonia: Centro de votación en la sede del Consulado argentino, en Avenida General Flores 209. Fray Bentos: Sede del Consulado en Paraguay 3178. Maldonado: Local designado por el Consulado en Rambla Claudio Williman parada 16 y medio y Avenida del Cabildo. Paysandú: Sede del Consulado en Leandro Gómez 1034. Salto: Sede de votación en la sede del Consulado argentino, ubicada en Artigas 1162.

Para aquellos que no deseen o no puedan emitir su voto, es importante destacar que los argentinos residentes en el exterior que reflejen esta condición en el padrón no están obligados a votar. Sin embargo, deberán justificar la no emisión del voto en un plazo de 60 días.

Esto se puede hacer de manera online a través del Registro de Infractores al Deber de Votar o visitando el Consulado Argentino más cercano y presentando la documentación que acredite la ausencia del país durante el proceso electoral.