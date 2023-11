El Centro de Eventos y el auditorio del LATU se convirtieron en el epicentro de la décima Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que se llevó a cabo durante dos jornadas completas, el lunes 6 y martes 7 de noviembre. Durante este evento, 880 equipos de todo el país presentaron sus proyectos, que abarcaron desde aplicaciones inclusivas para personas con discapacidad visual hasta instrumentos musicales desarrollados a partir de placas programables (micro:bit) y soluciones innovadoras para la conservación del agua, como una canilla con sensores.

Este año, bajo el lema “STEAM: arte, cultura y sociedad”, los estudiantes y docentes participantes se sumergieron en una profunda investigación sobre estos temas. Se les desafió a identificar problemas en sus centros educativos o comunidades y proponer soluciones integrando tecnología. Fue un proceso de aprendizaje en el que los participantes desarrollaron habilidades de pensamiento computacional, comunicación y creatividad.

Desde sus inicios, esta iniciativa ha evolucionado significativamente. Comenzó con solo dos categorías, «Programación» y «Robótica», y ha crecido para incluir siete categorías de competencia: “Programación”, “Videojuegos educativos”, “Drones”, “Robótica”, “Do your :bit (placas programables)”, “FIRST LEGO League Explore” y “FIRST LEGO League Challenge”.

En esta edición, los ganadores por categoría fueron:

Categoría Do Your Bit (placas programables) – Primaria:

1er premio – IFC team – Esc. 162 (Ciudad de la Costa)

2do premio – Aqua: bit – Juan Goycochea (Pan de azúcar)

3er premio – The Three Wolfes – Esc. N° 34 (Casupá)

Categoría Do Your Bit (placas programables) – Educación Media:

1er premio – MicroBlocks – Liceo N°3 (Rocha)

2do premio – Team COPO:BIT – Liceo Fray Marcos (Florida)

3er premio – Naranja Mecánica MB – Liceo N° 2 (Salto)

Categoría Do Your Bit (placas programables) – Educación Media Superior:

1er premio – Technocultura – Liceo N° 2 (Paso de los Toros)

Categoría Programación – Primaria:

1er premio – We all shine – Bethesda (Montevideo)

2do premio – Los Justicieros – Woodlands (Montevideo)

3er premio – Los tres mosqueteros – San Miguel (Soriano)

Categoría Programación – Educación Media:

1er premio – San José de la Providencia (Montevideo)

2do premio – Thinkcode73 – Liceo Impulso (Montevideo)

3er premio – Guapisimos – Liceo N° 12 (Montevideo)

Categoría Programación – Educación Media Superior:

1er premio – ZTech – Liceo N°4 (Montevideo)

Categoría Drones – Educación Media:

1er premio – Darena Drones 1 – Escuela Técnica Domingo Arena – Piedras Blancas (Montevideo).

2do premio – ArteDroon – Liceo Nº 4 – Rivera (Rivera)

3er premio – Los Niños del Master – Colegio Bilingüe del Carmen – Carmelo (Colonia)

Premio Comunidad:

1er premio – Ojos que no pueden ver – Colegio y Liceo José Artigas (Montevideo)

2do premio – Educrafters de la huerta – Escuela Técnica de Mercedes

3er premio – Shazam – Liceo Curtina

Esta celebración de la innovación y la creatividad marca un hito en la educación uruguaya y destaca el compromiso de los estudiantes y docentes con el uso de la tecnología para abordar los desafíos de su comunidad y del mundo en general.